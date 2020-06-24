Разработанные корпорацией Nordson Corporation (США) специально для конкретных областей применения шнековые пары для экструдеров, выпускаемые под торговой маркой Xaloy®, устойчивы к коррозионным эффектам от фторполимеров при наложении методом экструзии изоляции на кабели и провода и при этом они соответствуют требованиям, предъявляемым к переработке таких разных материалов, как фторированный этиленпропилен (ФЭП) и фторопласт поливинилиденфторид (ПВДФ).

Фторполимеры являются одними из самых коррозионно-активных материалов, используемых для переработки в стандартных экструзионных системах. Все компоненты предлагаемых корпорацией Nordson шнековых пар для экструдеров выполнены из материалов, обладающих высоким уровнем устойчивости к коррозии. Разработанные по специальному заказу шнеки выдерживают различные температурные режимы переработки материалов ФЭП и ПВДФ, а также отвечают специальным требованиям в отношении режимов смешивания, предъявляемым конкретными индивидуальными потребителями.

Устойчивые к воздействию коррозии материалы, предназначенные для изготовления шнеков для экструдеров, перерабатывающих фторированный этиленпропилен, включают сплавы никеля и хрома под торговой маркой Inconel® в качестве основного металла и сплавы на основе никеля под торговой маркой Colmonoy® для наплавки твёрдым покрытием на изнашивающиеся поверхности или рабочие поверхности спиральных нарезок шнека. Для шнеков экструдеров, перерабатывающих поливинилиденфторид, в качестве основного металла рекомендуется коррозионностойкий сплав хромистой стали 4140 или нержавеющей стали. Цилиндр, который корпорация Nordson рекомендует использовать с обоими шнеками, имеет покрытие из материала Xaloy X-800® - сплава на основе никеля с карбидом вольфрама, обладающего высокой стойкостью к коррозии и абразивному износу. Для выходных патрубков и загрузочных воронок рекомендуемый материал – сплав Inconel.

Существенным различием между двумя фторопластами является температура плавления: от 230 до 290°C для материала ПВДФ и от 360 до 380°C для материала ФЭП. Температура расплава является решающим фактором при разработке конструкции шнека для тех процессов переработки, в которых требуется смешение полимера с добавками, модифицирующими и окрашивающими веществами. Для ФЭП компания Nordson рекомендует использовать шнек со смесителем марки Xaloy Stratablend® II, который обеспечивает как распределительное, так и дисперсионное смешение с относительно низким сдвигом. Такой вариант также рекомендуется для смешения ПВДФ, но в этом случае компания Nordson дополнительно рекомендует барьерный шнек марки Xaloy Efficient™. Благодаря своей конструкции барьерный шнек отделяет уже расплавленную смолу от твёрдого материала, которому только предстоит начать плавиться, предотвращая, таким образом, избыточное усилие сдвига уже расплавленного ПВДФ и поддерживая температуру расплава всего экструдата на низком уровне.

Другие технические условия для шнеков, перерабатывающих эти фторопласты, включают длину загрузочной и переходной зон шнека и степень сжатия.

В связи с тем, что существует растущий спрос на фторопласты для кабелей и проводов благодаря их исключительно высокой стойкости к высоким температурам и воздействию химических веществ, этим материалам действительно требуются шнековые пластикаторы, устойчивые к коррозии, как отметил представитель компании Nordson. Консультируясь с потребителями кабельной продукции, компания разработала экструзионные системы для переработки материалов ФЭП и ПВДФ, отвечающие этому требованию, а также соответствующие конкретным технологическим характеристикам каждого полимера.