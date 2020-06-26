Индийская компания, специализирующаяся в области «зеленой» энергетики Adani Green Energy (AGEL), подписала контракт на сумму $ 6 млрд с Корпорацией по солнечной энергии Индии (Solar Energy Corporation of India, SECI) на разработку проектов СЭС суммарной мощностью 8 ГВт в разных регионах страны. Контракт также предусматривает строительство дополнительных производственных мощностей для изготовления до 2 ГВт солнечных элементов и модулей.

Первые 2 ГВт солнечной генерации планируется ввести в эксплуатацию в 2022 г., остальные будут вводиться до 2025 г. по 2 ГВт ежегодно. Производственные мощности для изготовления солнечных батарей и модулей будут установлены к 2022 г. Реализация проектов позволит создать 400 тыс. новых рабочих мест; а выработанная новыми генерирующими объектами чистая электроэнергия – снизить выбросы СО2 на 900 млн т за период их эксплуатации.

В 2015 г. Индия взяла на себя обязательство стать одним из мировых лидеров в области изменения климата и поставила цель достигнуть 25 ГВт мощности ВИЭгенерации в стране к 2025 г. Инвестиции в проекты на базе ВИЭ составят $ 15 млрд в ближайшие 5 лет. С учетом подписанного контракта установленная мощность уже эксплуатируемых или строящихся объектов ВИЭ-генерации в портфеле AGEL достигла 15 ГВт.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology