Станцию метро «Каховская» ждет комплексная реконструкция. Специалисты полностью заменят инженерные сети, устаревшие за годы эксплуатации, в порядок приведут системы освещения. После реконструкции на «Каховской» появятся современные кассы, турникеты и автоматы по продаже билетов. Масштабный ремонт предстоит в северном и южном вестибюлях, а также в четырех наземных павильонах.

«Что касается дизайна станции, то он не претерпит изменений, речь идет лишь о замене устаревших облицовочных материалов на новые. Литые настенные панно на тему эпизодов Гражданской войны также сохранятся. И главное, станция будет приспособлена для передвижения маломобильных пассажиров. Как ранее сообщил Сергей Собянин, станцию “Каховская” планируем открыть после реконструкции в 2021 году в составе южного участка Большой кольцевой линии метро», — рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Станцию «Каховская» по проекту архитекторов Николая Демчинского и Юлии Колесниковой открыли в 1969 году. Она получила название в честь улицы Каховки, а та — в честь города в Херсонской области Украины, где в 1920 году проходили столкновения между Красной армией и Русской армией Петра Врангеля.

Путевые стены станции украшают панно из художественного литья на тему эпизодов Гражданской войны. Восьмигранные колонны облицованы красно-коричневым мрамором, путевые стены — белой и малиновой керамической плиткой, для отделки пола использован серый гранит.

Станции «Каховская», «Варшавская» и «Каширская» Каховской линии закрыли в 2019 году для реконструкции и интеграции в Большую кольцевую линию (БКЛ) метро. В 2021-м в составе южного участка БКЛ откроют «Каховскую», а в 2022-м — «Варшавскую» и «Каширскую» в составе восточного участка.

Строительство южного участка Большой кольцевой линии от «Проспекта Вернадского» до «Каховской» начали в 2017 году. Его общая длина составляет семь километров, на нем расположатся три станции: «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Зюзино».

Большая кольцевая линия — крупнейший в мире проект в области метростроения. Ее длина составит 70 километров, на ней расположится 31 станция и два электродепо. БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от Кольцевой линии. Это позволит разгрузить станции внутри кольца и саму Кольцевую линию.

Со станций БКЛ можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро, четыре пересадки на станции Московского центрального кольца, шесть пересадок на первые два Московских центральных диаметра, 11 пересадок на станции железной дороги. На линии расположатся несколько крупных транспортно-пересадочных узлов.