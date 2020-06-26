Завершение обучение по курсу "Инновационный менеджер"

22 июня выпускники курса "Инновационный менеджер" получили удостоверения о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе. Специалисты Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" пришли на данный курс, чтобы повысить профессиональный уровень и приобрести новые знания.



За время обучения участники смогли получить новый опыт, в том числе попробовать себя на позиции генерального директора. Для многих участников стал новым опыт обзвона клиентской базы и работы с клиентами. Кроме того участники курса учились выстраивания коммуникаций в команде, организовывать свои проекты и работать в условиях стресса.



В процессе обучения участники сформировали несколько групповых инвестиционных проектов, в результате реализации которых будут усовершенствованы производственные процессы и повысится эффективность работы предприятия.



Поздравляем сотрудников с успешным завершением обучения.