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Завершение обучение по курсу "Инновационный менеджер"

Завершение обучение по курсу Инновационный менеджер

26 июня 2020, 12:45
Рубрика: Компании
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Новости компании

22 июня выпускники курса "Инновационный менеджер" получили удостоверения о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе. Специалисты Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" пришли на данный курс, чтобы повысить профессиональный уровень и приобрести новые знания.

За время обучения участники смогли получить новый опыт, в том числе попробовать себя на позиции генерального директора. Для многих участников стал новым опыт обзвона клиентской базы и работы с клиентами. Кроме того участники курса учились выстраивания коммуникаций в команде, организовывать свои проекты и работать в условиях стресса.

В процессе обучения участники сформировали несколько групповых инвестиционных проектов, в результате реализации которых будут усовершенствованы производственные процессы и повысится эффективность работы предприятия.

Поздравляем сотрудников с успешным завершением обучения.

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