Норвежское правительство предложило установить более жесткое нормативно-правовое регулирование развития материковой ветроэнергетики с целью обеспечения лучшей защиты природных ресурсов.

Новые правила включают более строгие требования к высоте турбин, к срокам реализации проектов (предлагается установить более короткие сроки их реализации) и мерам по обеспечению экономической жизнеспособности проектов. Кроме того, Норвегия планирует предоставить больше полномочий местным властям при утверждении новых проектов строительства ВИЭ-генерации. Предложение правительства должно быть одобрено парламентом. Установленная мощность ветроэнергетики в Норвегии удвоилась в период с конца 2017 г. по конец 2019 г. (с 1 207 МВт до 2 444 МВт). В 2019 г. страна затормозила процесс одобрения любых новых ветроэнергетических проектов из-за протестов общественности. Однако реализация проектов, получивших разрешения, была продолжена. Ранее в июне 2020 г., Норвегия приняла решение открыть две новые шельфовые зоны с потенциалом ветровых энергоресурсов до 4,5 ГВт. Первая зона Utsira Noord находится на северо-западе графства Рогаланд, вторая зона Sørlige Nordsjø II располагается в южном секторе и граничит с датским сектором Северного моря, что позволяет осуществлять прямой экспорт электроэнергии в энергосистему Дании. В этом районе есть глубины, которые позволяют развивать шельфовую ветроэнергетику, но также могут быть реализованы проекты строительства плавучих ВЭС. По данным Национального энергетического агентства (National Energy Agency NVE), общий потенциал шельфовой ветроэнергетики (на глубинах менее 20 м и расстояниях до побережья от 1 км до 10 км) в стране оценивается в диапазоне от 6 ГВт до 30 ГВт.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata