Изобретатель ветротурбины Хенрик Стисдал
3 июля 2020, 16:59
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Электротехника
Лето — удачное время для обучения и перезагрузки. Если вы хотите узнать больше о продукции IEK®, не пропустите июльский цикл вебинаров «Академии IEK GROUP».
Мы расскажем о пластиковых кабеленесущих системах IEK®, а также познакомим вас с комплексными решениями IEK Lighting для различных сфер применения.
Выбирайте тему, которая вас интересует. Регистрируйтесь для участия в любом вебинаре на сайте «Академии IEK GROUP». А мы позаботимся, чтобы у вас не осталось вопросов без ответов!
График вебинаров по продукции IEK® в июле 2020 г.
|Тема вебинара
|Дата
|Время московское
|Пластиковые кабеленесущие системы. Требования безопасности в соответствии с ФЗ-123.
|6 июля
|10:00
|Комплексные решения IEK Lighting для освещения медицинских учреждений
|7 июля
|10:00
|Комплексные решения IEK Lighting для освещения городской среды
|9 июля
|10:00
|Комплексные решения IEK Lighting для освещения промышленных предприятий
|13 июля
|10:00
|Комплексные решения IEK Lighting для многоэтажного строительства и сферы ЖКХ
|16 июля
|10:00
|Комплексные решения IEK Lighting для освещения торговых предприятий
|20 июля
|10:00
|Комплексные решения IEK Lighting для административно-офисных зданий
|24 июля
|10:00
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