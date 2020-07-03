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Июльские вебинары "Академии IEK GROUP" – регистрируйтесь и участвуйте!

Июльские вебинары Академии IEK GROUP – регистрируйтесь и участвуйте!

3 июля 2020, 16:59
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Электротехника 

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Лето — удачное время для обучения и перезагрузки. Если вы хотите узнать больше о продукции IEK®, не пропустите июльский цикл вебинаров «Академии IEK GROUP».

Мы расскажем о пластиковых кабеленесущих системах IEK®, а также познакомим вас с комплексными решениями IEK Lighting для различных сфер применения.

Выбирайте тему, которая вас интересует. Регистрируйтесь для участия в любом вебинаре на сайте «Академии IEK GROUP». А мы позаботимся, чтобы у вас не осталось вопросов без ответов!

График вебинаров по продукции IEK® в июле 2020 г.

Тема вебинара Дата Время московское
Пластиковые кабеленесущие системы. Требования безопасности в соответствии с ФЗ-123. 6 июля 10:00
Комплексные решения IEK Lighting для освещения медицинских учреждений 7 июля 10:00
Комплексные решения IEK Lighting для освещения городской среды 9 июля 10:00
Комплексные решения IEK Lighting для освещения промышленных предприятий 13 июля 10:00
Комплексные решения IEK Lighting для многоэтажного строительства и сферы ЖКХ 16 июля 10:00
Комплексные решения IEK Lighting для освещения торговых предприятий 20 июля 10:00
Комплексные решения IEK Lighting для административно-офисных зданий 24 июля 10:00

Присоединяйтесь к нам — будет интересно!

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