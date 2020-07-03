Центральная комиссия по разработке месторождений твёрдых полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (ЦКР-ТПИ Роснедра) согласовала технический проект разработки Дыбрынского уранового месторождения, представленный АО «Хиагда» (входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Дыбрынское месторождение входит в состав Хиагдинского рудного поля, которое отрабатывается АО «Хиагда» в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия. В соответствии с утвержденным проектом, добыча будет производиться способом скважинного подземного выщелачивания (СПВ).

«С момента открытия месторождений урана в Республике Бурятия в 80-х годах ХХ века ни одного чрезвычайного происшествия не зафиксировано. Одна из важных составляющих этого — применение безопасного для людей и окружающей среды метода скважинного подземного выщелачивания. Если сравнивать эту технологию с открытым или подземным способами добычи полезных ископаемых, то налицо существенные преимущества. Не происходит изменения геологического состояния недр, так как не производится выемка горнорудной массы. Отсутствуют оседания и нарушения земной поверхности, отвалы забалансовых руд и пустых пород, а также хвостохранилища. Природная радиоактивность рудного тела остается глубоко под землей», - сказал первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «Хиагда» Анатолий Михайлов.

Для справки:

АО «Хиагда» применяет экологически безопасные технологии, работает максимально эффективно и безопасно для окружающей среды.

Начало строительства инфраструктуры и подготовка месторождения к освоению запланированы на 2022 года, начало добычных работ - на 2023 год. В настоящее время предприятие отрабатывает два месторождения Хиагдинского рудного поля — Хиагдинское и Источное. Месторождение Вершинное запланировано к вводу в эксплуатацию во втором полугодии 2020 года. На 2020 год также запланировано начало горно-подготовительных работ на Количиканском месторождении.

Источник: Пресс-служба АО «Хиагда