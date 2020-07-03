Энергетики филиала «Россети Волга» - «Пензаэнерго» завершили капитальный ремонт подстанции 110 кВ Новозападная в областном центре.

Объект входит в транзит 110 кВ Городское кольцо и является источником питания для ряда потребителей ЗАО «Пензенская горэлектросеть»: это жители Ленинского и Первомайского районов Пензы, спортивная школа по хоккею, Дворец спорта «Рубин», стадион «Темп», научно-исследовательский институт физических измерений «НИИФИ», Пензенский государственный университет и др. Нагрузка на подстанцию летом составляет 17,42 МВт, зимой – 24,51 МВт.

Согласно планам, капитально отремонтированы основная система шин, выключатели 110 кВ воздушных линий (ВЛ) Цветочная, Изумрудная и Пенза-2, разъединители всех присоединений, выполнен текущий ремонт конденсаторов связи. Также в ходе работ проведено измерение изоляции вводов, проверена работа релейной защиты и автоматики, произведена замена силикагеля в воздухоосушителе.

Капитальный и текущий ремонт на крупном питающем центре необходим для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Пензы. Он проводится в рамках подготовки электросетевого комплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, энергетики филиала «Россети Волга» - «Пензаэнерго», задействованные в ремонтных работах, обеспечены необходимыми средствами защиты и гигиены. Ведется постоянный мониторинг состояния их здоровья.