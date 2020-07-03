В индустриальном парке «Парус» в Космомольске-на-Амуре компания «Тайтэн Пауэр Солюшн» (Titan Power Solution) запустит производство систем гарантированного запуска двигателей внутреннего сгорания Titan Engine Start, суперконденсаторных ИБП и суперконденсаторных накопителей общепромышленного назначения, инжиниринговый центр и центр гарантийного и постгарантийного обслуживания региональных клиентов. Поддержку проекту оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

«Площадка «Парус» удобна многим предприятиям для размещения своих производств. Это удобство в логистике, возможность подключения к существующей инфраструктуре: сетям электро- водо- и газоснабжения», - пояснил директор АНО АПИ в Комсомольске-на-Амуре Алексей Чепурных.

По словам генерального директора компании «Titan Power Solution» Владимира Ворожейкина, удобное расположение индустриального парка «Парус» и его близость к порту Ванино позволяет эффективно организовать импорт комплектующих из стран Юго-Восточной Азии и экспорт готовой продукции. Сотрудничество с АНО АПИ позволяет Titan Power Solution наиболее эффективно и быстро организовать работу дальневосточного подразделения и взаимодействие с крупными потенциальными заказчиками в регионе. продукция и услуги Дальневосточного филиала будут востребованы региональными заказчиками.

Справочно:

Компания Titan Power Solution — один из лидеров российского рынка в области инжиниринга и производства решений на основе инновационных накопителей энергии. Компания уже разработала и успешно вывела на рынок ряд инновационных продуктов. Это и суперконденсаторные системы гарантированного запуска двигателей внутреннего сгорания Titan Engine Start, которыми уже оснащены более 5000 спецавтомобилей МВД, ГИБДД, Росгвардии и Военной полиции, и Pitch-UPS, устанавливаемые на ветрогенераторы Redwind в ветропарках мощностью 1 ГВТ, и суперконденсаторные ИБП для систем сбора и передачи информации, и еще много других востребованных потребителями решений.