Расписание вебинаров Legrand на 6 - 10 июля

"Качество финального продукта зависит от... "
6 июля 2020, 09:55
Рубрика: Компании
Метки: Legrand, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Электротехника
Продолжаем серии полезных вебинаров и делимся с вами расписанием на неделю.
6 июля
⏱ 12:00 - 13:30 "Обновление линейки устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)"
Ведущий: Розенберг Н. Н.
https://events.webinar.ru/Legrand/5557313
8 июля
⏱ 12:00 - 13:30 "Модульная система энергетического менеджмента в электроустановках CX3 EMS"
Ведущий: Розенберг Н. Н.
https://events.webinar.ru/Legrand/5557329
9 июля
⏱ 10:00 - 11:30 "Обзор бюджетных серий электорустановочных изделий Legrand"
Ведущий: Каверин Д. Ю.
https://events.webinar.ru/Legrand/5557347
10 июля
⏱ 12:00 - 13:30 "Щитки (оболочки) для модульного оборудования"
Ведущий: Розенберг Н. Н.
https://events.webinar.ru/Legrand/5557371
Полное расписание - по ссылке: https://legrand.ru/services/learning/moscow_trenings/
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