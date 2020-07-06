Расписание вебинаров Legrand на 6 - 10 июля

Продолжаем серии полезных вебинаров и делимся с вами расписанием на неделю.

6 июля

⏱ 12:00 - 13:30 "Обновление линейки устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)"

Ведущий: Розенберг Н. Н.

https://events.webinar.ru/Legrand/5557313



8 июля

⏱ 12:00 - 13:30 "Модульная система энергетического менеджмента в электроустановках CX3 EMS"

Ведущий: Розенберг Н. Н.

https://events.webinar.ru/Legrand/5557329



9 июля

⏱ 10:00 - 11:30 "Обзор бюджетных серий электорустановочных изделий Legrand"

Ведущий: Каверин Д. Ю.

https://events.webinar.ru/Legrand/5557347



10 июля

⏱ 12:00 - 13:30 "Щитки (оболочки) для модульного оборудования"

Ведущий: Розенберг Н. Н.

https://events.webinar.ru/Legrand/5557371



Полное расписание - по ссылке: https://legrand.ru/services/learning/moscow_trenings/