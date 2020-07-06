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Расписание вебинаров Legrand на 6 - 10 июля

Расписание вебинаров Legrand на 6 - 10 июля

6 июля 2020, 09:55
Рубрика: Компании
Метки: Legrand, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Электротехника 

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Время чтения ≈ 1 мин
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Продолжаем серии полезных вебинаров и делимся с вами расписанием на неделю.

6 июля
⏱ 12:00 - 13:30 "Обновление линейки устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)"
Ведущий: Розенберг Н. Н.
https://events.webinar.ru/Legrand/5557313

8 июля
⏱ 12:00 - 13:30 "Модульная система энергетического менеджмента в электроустановках CX3 EMS"
Ведущий: Розенберг Н. Н.
https://events.webinar.ru/Legrand/5557329

9 июля
⏱ 10:00 - 11:30 "Обзор бюджетных серий электорустановочных изделий Legrand"
Ведущий: Каверин Д. Ю.
https://events.webinar.ru/Legrand/5557347

10 июля
⏱ 12:00 - 13:30 "Щитки (оболочки) для модульного оборудования"
Ведущий: Розенберг Н. Н.
https://events.webinar.ru/Legrand/5557371

Полное расписание - по ссылке: https://legrand.ru/services/learning/moscow_trenings/

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