Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Курской, Орловской и Белгородской областей» (Курское РДУ) совместно с филиалом «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС»)– Черноземное ПМЭС успешно провели комплексные испытания и ввели в работу автоматизированную систему дистанционного управления оборудованием подстанции (ПС) 330 кВ ПС 330 кВ Белгород (новая площадка) из диспетчерского центра.

С 30 июня Курское РДУ получило возможность дистанционного управления коммутационными аппаратами и заземляющими ножами 110 и 330 кВ ПС 330 кВ Белгород (новая площадка) с использованием автоматизированных программ переключений (АПП), которые позволяют существенно, в 5–10 раз, сократить длительность производства оперативных переключений по сравнению с их выполнением по командам диспетчерского персонала. Кроме того, реализовано дистанционное управление устройствами регулирования напряжения под нагрузкой автотрансформаторов 330 кВ.

АПП – это представленная в виде компьютерного алгоритма последовательность действий при переключениях. Она обеспечивает выполнение переключений посылая команды непосредственно в автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) управляемого энергетического объекта.

Подстанция 330 кВ Белгород (новая площадка) – один из крупнейших питающих центров Юго-западного энергорайона Белгородской области, где расположены энергоемкие потребители, в частности, предприятия АО «Яковлевский рудник» и промышленные предприятия Белгорода. Отходящие от подстанции ЛЭП 110 кВ входят в схему выдачи мощности трех электростанций – Белгородской ТЭЦ, Мичуринской ГТ-ТЭЦ и ГТУ ТЭЦ Луч.

Внедрение автоматизированного дистанционного управления оборудованием позволяет повысить надежность функционирования Белгородской энергосистемы и качество управления ее электроэнергетическим режимом за счет сокращения времени производства оперативных переключений, снижения риска ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала, увеличения скорости реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети.

В ходе реализации проекта специалисты Курского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной документации, включающей технические решения по созданию автоматизированной системы дистанционного управления оборудованием, а также участвовали в разработке программы комплексных испытаний новой системы.

При подготовке к испытаниям специалисты АО «СО ЕЭС» и «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») распределили функции дистанционного управления между Системным оператором и сетевой компанией, провели необходимую настройку АСУ ТП подстанции и оперативно-информационного комплекса (ОИК) в Курском РДУ, протестировали телеметрические системы обмена информацией с диспетчерским центром Системного оператора.

Специалисты Курского РДУ и Черноземного ПМЭС совместно разработали типовые программы переключений для ЛЭП и оборудования подстанции, на основе которых были подготовлены АПП и типовые бланки переключений. Кроме того, были реализованы дополнительные меры по обеспечению информационной безопасности подстанции и задействованных каналов связи. В рамках подготовки к испытаниям пересмотрена и введена в действие необходимая нормативно-техническая документация, проведено дополнительное обучение диспетчерского и оперативного персонала.

Курское РДУ также разработало и реализовало комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний автоматизированной системы дистанционного управления. На комплексных испытаниях проверялись каналы связи, качество поступающей в Курское РДУ телеметрической информации, выполнение функций захвата и освобождения ключа дистанционного управления, функций дистанционного управления выключателями, разъединителями и заземляющими ножами, а также блокировок исполнения ошибочных команд. Успешное завершение комплексных испытаний подтвердило готовность автоматизированной системы дистанционного управления оборудованием ПС 330 кВ Белгород (новая площадка) к вводу в эксплуатацию.

В рамках проверки готовности Курского РДУ к работе с новой системой, на базе пункта тренажерной подготовки персонала этого филиала прошла контрольная общесистемная противоаварийная тренировка по ликвидации нарушений нормального режима работы энергосистемы Белгородской области с использованием дистанционного управления. В мероприятии приняли участие диспетчерский персонал Курского РДУ и оперативный персонал филиала «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС»)– Черноземное ПМЭС.

По итогам проверки и тренировки совместная комиссия Системного оператора и «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») вынесла решение о готовности диспетчерского персонала Курского РДУ и оперативного персонала Черноземного ПМЭС к осуществлению функций дистанционного управления оборудованием ПС 330 кВ Белгород (новая площадка).

В рамках цифровизации оперативно-диспетчерского управления Системный оператор уже несколько лет поэтапно внедряет автоматизированную систему производства переключений во всех своих филиалах, что позволит организовать автоматизированное дистанционное управление оборудованием более чем двухсот объектов электроэнергетики в соответствии с согласованными с сетевыми организациями планами-графиками.

Оснащение диспетчерских центров Системного оператора автоматизированными системами производства переключений, а подстанций – современными АСУ ТП, поддерживающими автоматизированное дистанционное управление, является важным практическим шагом к цифровой трансформации энергетики. Использование передовых цифровых технологий в энергетической отрасли позволяет получить значительный системный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими процессами объектов электроэнергетики и ЕЭС России в целом.

Оснащение подстанции 330 кВ Белгород (новая площадка) системой дистанционного управления стало частью начатого в 2016 году проекта комплексной реконструкции и технического перевооружения подстанции, в рамках которого рядом с действующей ПС 330 кВ построена новая подстанция. Полное завершение работ намечено на 3 квартал 2020 года. После выполнения в 2020 году второго этапа реконструкции, ПС 330 кВ Белгород (новая площадка) по своим характеристикам стала соответствовать требованиям, предъявляемым к подстанциям нового поколения, благодаря установке современного оборудования и средств автоматизации, обеспечивающих реализацию функции дистанционного управления из диспетчерского центра Системного оператора.