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Группа компаний "Хевел" переведёт свой завод на 100% ВИЭ

Группа компаний Хевел переведёт свой завод на 100% ВИЭ

7 июля 2020, 16:20
Рубрика: Компании
Метки: СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, СЭС, ВИЭ, ХЕВЕЛ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Завод по производству солнечных ячеек и модулей группы компаний «Хевел» в Новочебоксарске с июля полностью перейдет на электроэнергию, произведенную возобновляемыми источниками энергии. Такое решение было принято менеджментом компании в рамках реализации программы по устойчивому развитию бизнеса.

Среднегодовое потребление энергоресурсов завода составляет 65 млн кВт*ч. В соответствии с заключенным с энергосбытовой компанией свободным двусторонним договором 100% этого объёма будут приобретаться на оптовом рынке электроэнергии и мощности. На сегодняшний день в России насчитывается более 1200 МВт солнечных генерирующих мощностей.

 «Для нас переход на использование возобновляемых источников энергии – естественный и логичный шаг. Благодаря растущим объемам солнечной генерации в России мы сможем заместить 100% собственного потребления и гарантировать нашим зарубежным партнерам соответствие производственных процессов экологическим стандартам, предъявляемым, в том числе, к экспортируемой продукции», – отметил директор завода Александр Дубровский.

Переход завода на использование чистой энергии приблизит предприятия группы к максимальным значениям климатической нейтральности, что в свою очередь приведет к снижению углеродного следа в единице продукции. 

В России переход на использование электроэнергии из возобновляемых источников является добровольным и возможен в рамках механизма заключения свободных двусторонних договоров. Первые контракты на поставку электроэнергии, производимой солнечными и ветряными электростанциями, были заключены в 2019 году компаниями FMCG сектора.

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Компания: ООО "Хевел"

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