Испанское правительство утвердило указ о переходе к 100% возобновляемой энергетике к 2050 г. с промежуточным целевым показателем в 74% в 2030 г.

Указ в том числе предусматривает меры по борьбе со спекуляциями с получением разрешений на присоединение к электрической сети, включающие описание последовательных административных шагов, а также устанавливающие более жесткие временные рамки получения разрешений, целью которых является сокращение бюрократической волокиты, упрощение и ускорение процедуры рассмотрения проектов строительства объектов ВИЭ-генерации и связанной с ними инфраструктуры. Кроме того, предусматривается введение новой системы конкурсных процедур, базирующихся на цене за вырабатываемую электроэнергию. В рамках новой системы аукционов также могут применяться иные виды критериев отбора генерирующих объектов: технические характеристики, размер занимаемой площади, уровень управляемости, местоположение и технологическая проработанность. В рамках новой системы отбора предусмотрена возможность участия накопителей энергии, гибридных объектов генерации и агрегированных объектов с управляемым потреблением. Декрет также продлевает до 2030 г. срок действия Национального фонда энергоэффективности (National Energy Efficiency Fund).

В мае 2020 г. правительство Испании одобрило законопроект об изменении климата и энергетическом переходе (Law on Climate Change and Energy Transition). Документ направлен на обсуждение в нижнюю палату законодательной власти Испании. Цель законопроекта – достичь климатической нейтральности к 2050 г. Согласно предложенному документу, Испания должна сократить выбросы парниковых газов на 20% в 2030 г. по сравнению с уровнем 1990 г., что ниже целевого показателя, включенного в Национальный комплексный план по энергетике и климату на 2021-2030 г. (National Integrated Energy and Climate Plan 2021-2030 NECP / Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, PNIEC), предусматривающего сокращение выбросов парниковых газов на 23%. Ожидается, что в 2030 г. на долю возобновляемых источников энергии будет приходиться 70% в суммарном потреблении электроэнергии и 35% в общем потреблении энергоресурсов. Согласно PNIEC к 2030 г. за счет ВИЭ в Испании будет удовлетворяться 74% спроса на электроэнергию и 42% общего спроса на энергоресурсы.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata