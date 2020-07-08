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Стартовал отбор проектов жилищного строительства по программе "Стимул" на 2021-2024 годы

Министерство строительства и ЖКХ России начинает отбор заявок на участие в 2021-2024 годах в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов России в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Заявки на участие будут приниматься с 8 по 24 июля 2020 года по адресу: 127994, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная д. 10, стр.1.

«Мы подготовили изменения в программу «Стимул», благодаря которым она будет теперь формироваться сразу на четыре последующих года: будут определены проекты жилищного строительства, в рамках которых будет осуществляться строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры для их субсидирования в 2021-2024 годы. Данная мера полностью отвечает запросам регионов, она позволит оценивать потенциал развития жилищного строительства на той или иной территории в долгосрочной перспективе» - прокомментировал начало приема заявок заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

В соответствии с установленными требованиями для участия в отборе регионы формируют перечень проектов жилищного строительства с потенциальным объемом вводимого жилья в рамках таких проектов, и предложения по строительству объектов, которые включаются в заявку и предоставляют пакеты документов по каждому заявленному проекту и объекту. После этого они будут рассматриваться президиумом (штабом) по региональному развитию на предмет софинансирования строительных работ.

«Стимул» – это реальный механизм поддержки рынка жилой недвижимости. Его эффективность особенно очевидно проявилась в нестандартных обстоятельствах, таких, например, которые создала эпидемиологическая ситуация в мире. Увеличение сроков подачи заявок и непосредственно периода строительства отбираемых в этом году объектов – своевременная мера, которая несомненно станет дополнительным импульсом развития жилищного строительства», – считает глава Минстроя России Владимир Якушев.

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