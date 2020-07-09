Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» до конца года подключат к сетям компании 38 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селах и станицах Северной Осетии. В ходе работ по технологическому присоединению ФАПов в некоторых случаях будут реконструированы существующие, а также построены новые участки линий электропередачи с использованием современного самонесущего изолированного провода, планируется установка новых трансформаторных подстанций.



В том числе, 14 заявок на техприсоединение к сетям поступило в энергокомпанию по Моздокскому району. В частности, в станице Черноярской строительство нового фельдшерско-акушерского пункта завершится в августе. Он крайне необходим для местных жителей - за медицинской помощью им приходится обращаться в амбулаторию, которая располагается в здании бывшего общежития. Такой же медпункт строится и в соседней станице Ново-Осетинской. Сельское поселение включает в себя 4 населенных пункта. Почти 2,5 тысяч жителей смогут получать здесь необходимую квалифицированную помощь в комфортных условиях даже в удалённых населенных пунктах.



Технологическое присоединение фельдшерско-акушерских пунктов в республике позволит сделать жизнь сельских жителей комфортнее, а медицинскую помощь - доступнее. Тем самым «Россети Северный Кавказ» вносят свой вклад в реализацию региональных национальных проектов в области здравоохранения Северной Осетии. За 2019 и прошедшее с начала года время энергокомпания приняла 42 заявки на общую мощность 507 кВт, из них 4 ФАПа уже подключено к сетям.

«С учетом социальной значимости объектов, а также благодаря ответственному отношению к делу и эффективной координации действий энергетиков, работы по подключению ФАПов будут выполнены в самые сжатые сроки», - отмечает директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» Александр Таболов. - Энергетики и в дальнейшем готовы делать всё необходимое для успешной реализации программ по улучшению качества и обеспечению доступности медпомощи для населения региона.