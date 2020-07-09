ЖК с детским садом построят в бывшей промзоне "Серп и Молот"

Согласован проект многофункционального жилого комплекса на юго-востоке столицы в составе жилого комплекса «Символ», сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Новый комплекс появится на ул. Золоторожский Вал в районе Лефортово. Общая площадь застройки составит порядка 24 тыс. кв. метров.

«Бюро «Атриум» продолжает создавать объекты для бывшей промзоны «Серп и Молот». В числе новых проектов – жилой комплекс с подземный паркингом. Он будет состоять из пяти корпусов от двух до 13 этажей, размещенных на общем стилобате. На первых этажах разместится детский сад на 100 мест, а в цоколе предусмотрен ряд помещений под коммерческую аренду», – сказал Сергей Кузнецов.

Он отметил, что новые корпуса будут выполнены в той же стилистике, что и другие дома ЖК «Символ».

«Секции выполнят в лаконичной светло-серой гамме, с фактурными фасадами. Скругленные углы и консоли придадут зданию пластичность», – пояснил Кузнецов.

В качестве основных материалов используют бетонную плитку «под кирпич», композитные и металлические панели. Первые этажи будут выделяться за счет более светлого оттенка, а отдельные уровни подчеркнут «кирпичные» пояса. Стилобатная часть сформирует огороженный внутренний двор. Там установят все необходимое для отдыха детей и взрослых: игровые и спортивные площадки, лавочки и беседки. Помимо этого, выделят отдельную зону для малышей, которые будут ходить в детский сад. Также большая площадь будет отведена под озеленение. Здесь высадят кустарники и деревья, сделают цветники.

Напомним, Жилой комплекс «Символ» занимает территорию площадью около 60 га, ограниченную Золоторожским Валом, Третьим транспортным кольцом (ТТК) и проездом Завода Серп и Молот. Вторая очередь с двухуровневым подземным паркингом будет построена по адресу: ул. Золоторожский Вал, вл. 11, з/у 3, рядом с парком «Зеленая река».

