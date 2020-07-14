Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, направленный на оптимизацию процедур, включая проведение экологической экспертизы, в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Согласно тексту, к объектам такой инфраструктуры относятся автомобильные дороги, мосты, железнодорожные объекты, морские, речные порты, искусственные земельные участки, аэродромы, транспортно-пересадочные узлы, инженерная инфраструктура, линии связи.

В тексте законопроекта указано, что "отсутствие в утвержденных документах территориального планирования сведений о размещении объектов инфраструктуры не является препятствием для подготовки и утверждения документации" по их планировке. При этом документация по планировке территории, которой предусматривается размещение объектов инфраструктуры федерального значения, до ее утверждения подлежит согласованию с властями субъекта РФ, на территории которого осуществляются строительство. Отсутствие утвержденного проекта планировки территории не станет препятствием для направления проектной документации линейного объекта инфраструктуры для проведения государственной экспертизы.

Если документацией по планировке территории предусмотрено размещение объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, на земельных участках, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий регионального или местного значения, за исключением государственных природных заказников, природных парков, памятников природы, ботанических садов и дендрологических парков, относящихся к особо охраняемым природным территориям регионального значения, то тогда документация по планировке до ее утверждения подлежит согласованию с уполномоченным органом власти субъекта РФ и местного самоуправления.