Мебельный кластер начнут возводить в Подмосковье в 2021 году

Аналитический отчет Ассоциации "Электрокабель"
14 июля 2020, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Индустриальный парк "Новосидориха", предусматривающий создание мебельного кластера, появится в подмосковной Шатуре. Начало строительства запланировано на 2021 год, сообщила во вторник пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В городском округе Шатура появится индустриальный парк "Новосидориха". Проект предусматривает создание мебельного кластера на участке площадью 71,9 га. Начало строительства запланировано на второй квартал 2021 года", - говорится в сообщении.
Общий объем инвестиций в проект превышает 850 млн рублей. На территории индустриального парка будет создана вся необходимая инфраструктура для ведения бизнеса.
"Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья окажет помощь управляющей компании парка в привлечении инвесторов-резидентов. Кроме того, мы сопровождаем проект на всех стадиях создания инженерной и транспортной инфраструктуры. В "Новосидорихе" рабочими местами будут обеспечены более 1 300 человек", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Натальи Егоровой.
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