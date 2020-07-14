Мебельный кластер начнут возводить в Подмосковье в 2021 году

Индустриальный парк "Новосидориха", предусматривающий создание мебельного кластера, появится в подмосковной Шатуре. Начало строительства запланировано на 2021 год, сообщила во вторник пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"В городском округе Шатура появится индустриальный парк "Новосидориха". Проект предусматривает создание мебельного кластера на участке площадью 71,9 га. Начало строительства запланировано на второй квартал 2021 года", - говорится в сообщении.

Общий объем инвестиций в проект превышает 850 млн рублей. На территории индустриального парка будет создана вся необходимая инфраструктура для ведения бизнеса.