На АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" разработаны и утверждены новые ТУ

На АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» разработаны и утверждены новые технические условия размещения и крепления кабельной продукции на деревянных и металлических барабанах в крытых вагонах 138 кв.м. Вместимость вагонов этого класса составляет 14 барабанов №20.

Технические условия уже успешно внедрены в работу, а в начале июля состоялась первая отгрузка кабеля потребителям по новым нормативно-техническим документам.

Погрузка барабанов НП "Подольсккабель" по новой методике