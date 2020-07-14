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На АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" разработаны и утверждены новые ТУ

На АО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ разработаны и утверждены новые ТУ

14 июля 2020, 16:15
Рубрика: Компании
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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На АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» разработаны и утверждены новые технические условия размещения и крепления кабельной продукции на деревянных и металлических барабанах в крытых вагонах 138 кв.м. Вместимость вагонов этого класса составляет 14 барабанов №20.

Технические условия уже успешно внедрены в работу, а в начале июля состоялась первая отгрузка кабеля потребителям по новым нормативно-техническим документам.

Погрузка барабанов НП "Подольсккабель" по новой методике

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