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В Долгопрудном через 2 года откроется общежитие для иностранных студентов МФТИ

В Долгопрудном через 2 года откроется общежитие для иностранных студентов МФТИ

14 июля 2020, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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В Долгопрудном вскоре начнут строить общежитие для иностранных студентов Московского физико-технического института (МФТИ), сообщает RosTender.info.
Администрация вуза объявила тендер по выбору подрядчика для возведения здания. Максимальная (предельная) цена контракта составляет 789,4 млн рублей. Заявки на участие в тендере от строительных компаний принимают до 21 июля, в этот же день определят победителя.
Согласно условиям контракта, подрядчику на строительство отведут 570 дней. Общежитие возведут на улице Первомайской. Здесь появится тринадцатиэтажное здание общей площадью 14,5 тыс. кв.м. Проект предусматривает создание блоков на одну-три комнаты, в которых будут проживать от двух до шести студентов. Все блоки оснастят кухонной зоной и раздельным санузлом. Общежитие сможет принять 471 студентов, 24 места оборудуют для людей с ограниченными физическими возможностями.
 

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