Металлургический завод "Амурсталь" (юридическое название - ООО "Торэкс-Хабаровск") в 2021 году намерен вложить в переработку шлака от мартеновских печей, которые уже не используются в современном производстве стали, до 300 млн рублей.

"Мы планируем инвестировать порядка 200-300 млн рублей в приобретение оборудования, которое будет извлекать металлическое железо из мартеновского шлака. Оставшаяся часть, по сути, это выход инертных материалов в виде шлакового щебня, который может применяться при строительстве дорог, отсыпке гидротехнических сооружений", - сообщил журналистам генеральный директор предприятия Григорий Фрейдин.

По его словам, отвалы шлака, который копился все годы существования завода, оцениваются в 7 млн тонн.

Также в планах "Амурстали" завершить модернизацию нагревательной печи сортопрокатного цеха, которая, как утверждает Фрейдин, была приостановлена из-за смены руководства предприятия в феврале 2020 года и последовавших за этим судебных тяжб.

Во время ограничительных мер по коронавирусу "Амурсталь" снизила объемы выпуска и сбыта продукции. В июне было выплавлено 67,5 тыс. тонн стали, что на 5,8% меньше запланированного объема. "За это время рынок заняли производители из центральной части России, Западной Сибири. Сейчас мы вернулись на докризисные объемы сбыта на внутренний рынок", - отметил гендиректор.

По его данным, проблем с экспортом у завода не было "за счет выгодного географического положения". Так, в мае в страны АТР было отгружено 35,3 тыс. тонн сортовой металлозаготовки, что на 26% превысило план.

"Здесь вопрос в части цены продукции. Коронавирус, который всех затронул, он ударил и по рынку заготовки. В связи с существенными ограничениями, которые были введены в Китае, определенное время были закрыты порты Филиппин, Индонезии, что в целом отразилось на спросе. Но сейчас мы видим определенный отскок в цене. Если в начале года она была в пределах $320-330 за тонну, то сейчас вернулась к уровню $370-375, что в принципе позволяет заводу комфортно себя ощущать", - пояснил Фрейдин.

Завод производит и экспортирует продукт первого передела - сортовую металлическую заготовку. "Чтобы выйти на экспорт с продукцией с более высокой добавленной стоимостью, мы к концу этого года планируем начать инвестиции в линию упаковки бунтов (смотанная проволока после прокатки - ИФ), чтобы экспортировать уже продукт второго передела, а не заготовку", - добавил гендиректор.

Что касается металлолома, который является основным сырьем для "Амурстали", то завод готов покупать весь объем, который есть на Дальнем Востоке. Для этого оптимизирована логистика закупок, в частности сокращена покупка сырья в Сибири. "Раньше на заводе действовала весьма непрозрачная схема закупа лома и его транспортировки, все делалось через многочисленные агентские договоры. Лом попадал на завод через 3-4 фирмы, связанные с одним из акционеров. Сейчас у нас максимально прозрачная структура", - подчеркнул руководитель "Амурстали".

Он отметил, что экспорт металлолома приносит значительный доход экспортерам, поэтому "не имея постоянной гарантии загрузки сырья, мы приняли для себя стратегическое решение, что будем подстраховываться и приобретать определенный объем ГБЖ (материал с более 90%-ным содержанием железа - ИФ), чтобы поддерживать необходимый объем производства".

Мощность "Амурстали" позволяет перерабатывать 110 тыс. тонн металлолома в месяц. На июль запланировано 80 тыс. тонн.

Гендиректор также опроверг заявление лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о намерении основного совладельца предприятия Павла Бальского "продать завод китайцам". Фрейдин сказал, что переговоры с китайской Hebei Hongxing Steel Co. действительно велись два года назад, но речь шла не о продаже, а "об инвестициях этих групп в завод с вхождением в акционерный капитал".

"В 2018 году эти переговоры и закончились. И на текущий момент времени, насколько мне известно, в планах основного собственника мысли о продаже завода нет. Тем более, что только за эти полгода порядка 1,5 млрд рублей было вложено банально в то, чтобы закрыть долги предприятия", - сказал Фрейдин.

"Амурсталь" - единственный на Дальнем Востоке металлургический завод, производящий сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой прокат. На заводе реализуется план развития предприятия, задача которого - вывести завод на полную проектную мощность и достижении производства более 2 млн тонн жидкой стали в год.

В настоящее время собственником и стратегическим инвестором завода является компания "Торэкс-Хабаровск". В октябре 2013 года на заводе (тогда он назывался "Амурметаллом") было введено конкурсное производство, которое неоднократно продлевалось. Группа "Торэкс" приобрела имущество предприятия на торгах в январе 2017 года, летом того же года запустила производство.

ООО "Торэкс-Хабаровск" в середине июня 2020 года было включено в перечень системообразующих организаций РФ по отрасли "металлургия".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", у "Амурстали" двое собственников - Павел Бальский (75% через московское АО "Армада") и Лариса Стародубова (25%), которая, по данным местных СМИ, является супругой арестованного 9 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.