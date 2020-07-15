Сегодня, 15 июля 2020 года, «Россети» ввели в эксплуатацию цифровую подстанцию 110/10 кВ «Каменка» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Энергообъект запустили Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор ПАО «Ленэнерго» Андрей Рюмин.

Стоимость проекта — более 2,1 млрд рублей. Подстанция станет источником питания для четырех жилых комплексов с населением более 80 тысяч человек, а также Особой экономической зоны, где сконцентрированы инновационные и наукоемкие предприятия города. «Каменка» даст мощность новым заявителям и повысит качество и надежность энергоснабжения существующих потребителей «Россети Ленэнерго».

«Важная задача Правительства города — модернизировать сетевой комплекс и перевести городское хозяйство на цифровую модель. «Россети Ленэнерго» – партнёр города в этом вопросе. В прошлом году компания ввела 970 трансформаторных подстанций и отремонтировала и модернизировала 1200 километров сетей. В этом году запланировано сделать еще больше. Важно, что 70% оборудования этой подстанции произведено на петербургских предприятиях. Как результат - современная подстанция с возможностью управления процессами на расстоянии», – отметил Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Специалисты проложили двухцепную кабельную линию 110 кВ протяженностью 7,2 км и установили два силовых трансформатора обшей мощностью 160 МВА, смонтировали элегазовое комплектное распределительное устройство (КРУЭ) 110 кВ и закрытое распределительное устройство 10 кВ.

«Построена современная подстанция, которая полностью соответствует концепции «Цифровая трансформация 2030». Мы обеспечили 100% наблюдаемость параметров сети, организовали автоматизированный учет электроэнергии и цифровой обмен данными технологических процессов. Объект будет работать без постоянного присутствия персонала, а технологии позволят обеспечить надежное электроснабжение потребителей. В настоящее время уже востребовано более 60 МВА ПС «Каменка». Порядка трех миллионов квадратных метров жилой площади в ближайшее время будет запитано. Для особой экономической зоны «Новоорловская» выделено около 20 МВА. И предусмотрен резерв мощности более 20 МВА для присоединения новых потребителей как жилой застройки, так и промышленных объектов», - отметил генеральный директор ПАО «Ленэнерго» Андрей Рюмин.

Напомним, 13 июля Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал активнее действовать в процессе цифровизации экономики страны. Группа «Россети» одной из первых утвердила концепцию цифровой трансформации – документ был принят советом директоров компании в 2018 году. В частности, к 2030 году все сети напряжением 35-110 кВ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области планируется оснастить интеллектуальной системой наблюдаемости и управления энергообъектов.