Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели представленную повторно проектно-сметную документацию на реконструкцию вспомогательного корпуса под размещение оборудования информационно-вычислительного центра Федерального центра охраны здоровья животных. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Федеральный центр охраны здоровья животных был основан 20 августа 1958 года как Всесоюзный научно-исследовательский ящурный институт. В 1992 году его переименовали во Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, с 2003 года он носит название «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») и занимается вопросами контроля и надзора в сфере ветеринарии. Комплекс зданий центра находится в микрорайоне Юрьевец города Владимира.

С целью проведения полноценного анализа риска распространения инфекционных заболеваний животных на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ» был создан информационно-аналитический центр, результаты работы которого используются в работе Россельхознадзора. В 2016 году на центр возложили полномочия оператора государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»).

Проектной документацией, одобренной экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция вспомогательного корпуса-стационара центра 1970 года постройки. В корпусе разместят оборудование, необходимое для сбора требований, анализа, проектирования и разработки программного обеспечения ФГИС «ВетИС» и ее компонентов. Здесь также обустроят специализированную инфраструктуру, ситуационный и федеральный многофункциональный call-центры, учебный класс и дополнительные помещения для сотрудников.

Также на прилегающей территории построят трансформаторную подстанцию и дизель-генераторные установки, емкость для аварийного слива топлива, чиллеры и баки, резервуар и другие необходимые объекты.

Проектная документация подготовлена ООО «Н-КОМ». Застройщик - ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). Работы финансируются преимущественно из федерального бюджета и частично из средств застройщика.