 
Цифровая революция

Энергетики из Дагестана посетили объекты цифровой сети "Россети Янтарь"

Янтарьэнерго, Россети-Янтарь, цифровизация

Янтарьэнерго, Россети-Янтарь, цифровизация

Янтарьэнерго, Россети-Янтарь, цифровизация

В среду, 15 июля 2020 года, Калининградскую область с рабочим визитом посетила делегация «Россети Северный Кавказ». Представители филиала «Дагэнерго» ознакомились с последними достижениями «Россети Янтарь» в области цифровизации, положительным опытом калининградских энергетиков по созданию «Цифрового РЭС».

«Россети Янтарь» начали внедрять цифровые технологии в работу электросетевого комплекса одними из первых в России. В 2016 году на территории двух РЭС компания приступила к реализации проекта «Цифровой РЭС – Янтарьэнерго», впоследствии 2 района электрических сетей были объединены в один цифровой – Мамоновский. Проект был успешно завершен в октябре 2019 года. Учитывая его положительный опыт, «Россети Янтарь» тиражируют «Цифровой РЭС» по всей Калининградской области.

Специалисты «Дагэнерго» посетили Мамоновский РЭС и Ушаковскую ветряную электростанцию, интегрированную в его цифровую сеть. Делегация также ознакомилась с работой главного центра управления сетями «Россети Янтарь», откуда происходит оперативно-технологическое управление всеми энергообъектами региона, и диспетчерского пункта филиала Западные электрические сети.

Дагестанские энергетики поблагодарили коллег из Калининграда за оказанное гостеприимство и отметили, что опыт «Россети Янтарь» будет очень полезен при создании цифровых районов электрических сетей в «Россети Северный Кавказ».

Отметим, в программе поездки представителей «Дагэнерго» также объекты цифровой сети «Россети Московский регион» и «Россети Центр».

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Компания: Россети Янтарь

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