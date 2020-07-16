В среду, 15 июля 2020 года, Калининградскую область с рабочим визитом посетила делегация «Россети Северный Кавказ». Представители филиала «Дагэнерго» ознакомились с последними достижениями «Россети Янтарь» в области цифровизации, положительным опытом калининградских энергетиков по созданию «Цифрового РЭС».



«Россети Янтарь» начали внедрять цифровые технологии в работу электросетевого комплекса одними из первых в России. В 2016 году на территории двух РЭС компания приступила к реализации проекта «Цифровой РЭС – Янтарьэнерго», впоследствии 2 района электрических сетей были объединены в один цифровой – Мамоновский. Проект был успешно завершен в октябре 2019 года. Учитывая его положительный опыт, «Россети Янтарь» тиражируют «Цифровой РЭС» по всей Калининградской области.



Специалисты «Дагэнерго» посетили Мамоновский РЭС и Ушаковскую ветряную электростанцию, интегрированную в его цифровую сеть. Делегация также ознакомилась с работой главного центра управления сетями «Россети Янтарь», откуда происходит оперативно-технологическое управление всеми энергообъектами региона, и диспетчерского пункта филиала Западные электрические сети.



Дагестанские энергетики поблагодарили коллег из Калининграда за оказанное гостеприимство и отметили, что опыт «Россети Янтарь» будет очень полезен при создании цифровых районов электрических сетей в «Россети Северный Кавказ».



Отметим, в программе поездки представителей «Дагэнерго» также объекты цифровой сети «Россети Московский регион» и «Россети Центр».