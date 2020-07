Представляем Вашему вниманию материалы Информационного фонда «Мировая электроэнергетика» Ассоциации «НП Совет рынка» за июнь 2020 года.

Информационный фонд «Мировая электроэнергетика» Ассоциации «НП Совет рынка» предназначен для ознакомления с основными направлениями развития мировой электроэнергетики. В информационном фонде собираются обзоры международных отраслевых организаций, отчёты национальных регуляторов, нормативно-правовые акты, статистика, научные статьи, материалы конференций и рабочих групп.

В июне 2020 года в Информационном фонде «Мировая электроэнергетика» (ИФ) размещены следующие материалы об электроэнергетической отрасли зарубежных стран:

Статистика возобновляемой энергетики 2020 (Renewable energy statistics 2020)

Ежегодный статистический отчет IRENA о возобновляемой энергетике включает данные по 130 странам по установленной мощности станций (ГЭС, ГАЭС, СЭС, ВЭС, станции, работающие на биотопливе, энергии океана и геотермальных источниках) с 2010 по 2019, по объемам производства электроэнергии и государственного финансирования.

Восстановление после пандемии: план действий для устойчивости, развития и равенства (Post-COVID recovery: An agenda for resilience, development and equality)

Агентство возобновляемой энергетики предлагает свой план действий по выходу из кризиса, вызванного пандемией, с направлением всех усилий и средств на ускорение "энергетического перехода".

Коммюнике Европейской комиссии о водородной стратегии климатически-нейтральной Европы (A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe)

На первом этапе стратегии до 2024 года Европейская комиссия ставит цель установки как минимум 6 ГВт электролизеров с использованием ВИЭ в ЕС, производство 1 млн тонн зеленого водорода, а также декарбонизации существующего производства водорода, например, в химической промышленности. С 2025 по 2030 мощность электролизеров должна достигнуть 40 ГВт, производство - 10 млн тонн "возобновляемого" водорода. Водород, по мнению ЕК, должен стать неотъемлемой частью интегрированной энергосистемы, использоваться в отраслях, где электрификация с использованием ВИЭ невозможна, дороже или мене эффективна, например, в крупном транспорте, промышленности.

Коммюнике Европейской комиссии о климатически-нейтральной экономике: Стратегия ЕС по интеграции энергетической системы (Powering a climate-neutral economy: An EU Strategy for Energy System Integration)

Перечень мер, которые позволят оптимизировать работу всех отраслей энергетики (электроэнергетику, теплоснабжение, газоснабжение) на пути к углеродной нейтральности экономики. ЕК планирует внедрение «циркулярной» энергетики, где на первое место ставиться энергетическая эффективность, рациональное использование энергоресурсов, развитие оффшорных ВИЭ, использование водорода, активная электрификация взамен использования топлива.

Обзор конкуренции на розничном энергорынке Австралии 2020 (2020 RETAIL ENERGY COMPETITION REVIEW)

Седьмой обширный отчет о конкуренции на розничном рынке и положении потребителей на рынке содержит также анализ последствий пандемии для отрасли, перечень принятых мер и рекомендации в части работы розничного рынка, например, о статусе гарантирующего поставщика. В этом году отчет посвящен микросайт с инфографикой и дополнительными материалами https://2020.aemc.gov.au/competition-review/.

Глобальный отчет о возобновляемой энергетике 2020 (RENEWABLES 2020 GLOBAL STATUS REPORT)

Отчет о статусе ВИЭ в мире выпускается уже 15 лет. По итогам 2019 года более 27% всей выработки электроэнергии пришлось на ВИЭ, установленная мощность выросла на 200 ГВт (из них 115 ГВт - СЭС).В 32 странах мощность ВИЭ превысила 10 ГВт. Возобновляемая энергетика продолжала привлекать больше инвестиций, чем угольная, атомная и газовая. При этом, использование ВИЭ в теплоснабжении, строительстве и транспорте остается весьма незначительным.

Текущее направление развития возобновляемой энергетики в Китае (Current direction for renewable energy in China)

Попытка оценить последние изменения в нормативном регулировании энергетики в Китае, который остается лидером не только по установленной мощности станций на ВИЭ, но и продолжает строить угольные станции.

Модели спотового рынка для интеграции возобновляемой энергетики - международный опыт (Spot market models for renewable energy integration - international experience)

Датское энергетическое агентство несколько лет консультирует Национальный центр возобновляемой энергетики Китая по существующим мировым практикам организации рынка электроэнергии, который планируется к запуску в регионах Китая. Данная работа посвящена спотовым рынка в ЕС и США.

Модель рынка для безопасности работы низкоуглеродной энергосистемы: от физики до экономики (Market design for system security in low-carbon electricity grids: from the physics to the economics)

Научная статья, предлагающая перевести физические особенности работы сети со значительной долей интеграции ВИЭ в экономические характеристики.

Существующие правила работы нерозничной распределенной генерации (Existing Non-Retail BTMG Business Rules)

В презентации речь идет об особенном субъекте рынка PJM - нерозничной генерации (Non-retail Behind the Meter Generation), которая находится «за счетчиком» в точке присоединения для целей участия в оптовом рынке. Это может быть генерация распределительных компаний, государственных или локальных кооперативов, муниципальных энергокомпаний, которые обслуживают потребителей без использования магистральных и распределительных сетей. В документе перечислены действующие технические требования, требования отчетности, возможности участия в рынке. Ежегодно устанавливается максимально допустимая мощность всей нерозничной генерации за счетчиком в зависимости от прогнозируемого летнего пика. В 2019 году она составила 3000 МВт. Именно для таких объемов может использоваться зачет собственной генерации для снижения платы за услуги сети и рынка при выполнении команд системного оператора на снижение потребления.

Руководство рынка PJM 14G по присоединению к сети новых генерирующих мощностей (PJM Manual 14G: Generation Interconnection Requests)

PJM является как оператором рынка, так и региональным сетевым оператором, в качестве которого осуществляет планирование развития сети, проверку и присоединение новых генерирующих и сетевых мощностей. Последняя редакция руководства для участников рынка от 01.07.2020.