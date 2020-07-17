Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на обустройство кустовой площадки № 1, а также строительство промысловых трубопроводов для транспорта попутного нефтяного газа и скважинной продукции Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения. По итогам рассмотрения трех проектов выданы положительные заключения.

Ярактинское месторождение было открыто в начале 1970-х годов в 140 км от города Усть-Кута Иркутской области. Его разработку ведет ООО «Иркутская нефтяная компания» - один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Промышленные площадки компании расположены на 22 месторождениях в Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Красноярского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено обустройство кустовой площадки № 1, а также строительство трубопроводов для транспорта попутного нефтяного газа и скважинной продукции Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения.

На территории куста скважин разместят одну нефтедобывающую скважину, а также одну водонагнетательную и две водозаборных. Здесь также построят четыре приустьевые площадки, площадки под ремонтный агрегат, инвентарные и приемные мостки и иное технологическое и энергетическое оборудование, необходимое для обеспечения добычи и технического обслуживания скважин.

Промысловый нефтегазопровод протяженностью 0,995 км проложат от кустовой площадки № 1 до площадки узла запорной арматуры № 1. Производительность нефтегазопровода, предназначенного для транспорта скважинной продукции, составит около 1,13 тыс. куб.м в сутки. Кроме того, здесь проведут водовод низкого давления - от куста скважин № 1 до водовода низкого давления, идущего от кустовой площадки № 2. Производительность водовода составит около 2,05 тыс. куб. м в сутки.

В ходе обустройства Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения построят промысловый газопровод для транспортирования попутного нефтяного газа с дожимной компрессорной станции № 3 на установку комплексной подготовки газа № 2. Протяженность трассы газопровода составит около 24,4 км. Его производительность - 2,5-4,5 млн куб. в сутки, рабочее давление – 10 МПа. В рамках реализации проекта протянут три высоковольтные линии ВЛ 6 кВ и соорудят три площадки узлов запорной арматуры, узлов запуска и приема средств очистки и иных технологических и вспомогательных объектов, что позволит обеспечить безопасную работу всех участков газопровода.

Трассы проектируемых промысловых трубопроводов пройдут в Усть-Кутском районе Иркутской области, пересекая подземные и надземные сооружения, в том числе водоводы, нефтепроводы, газопроводы, высоковольтную линию ВЛ 35, 6 кВ и автомобильные дороги. Ко всем площадкам узлов запорной арматуры проложат подъезды для автотранспорта с площадками для разворотов.

Проектировщики – ООО «Газтранзит», АО Научно-исследовательский и проектный институт «Спецнефтегазпроект».

Ранее Красноярский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проектную документацию и результаты инженерных изысканий на этап реконструкции трубопроводной системы для транспорта продуктов переработки природного и попутного нефтяного газа Ярактинского и Марковского нефтегазоконденсатных месторождений.

Фото: ООО «Иркутская нефтяная компания»