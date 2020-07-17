Компания с немецким капиталом «Шаттдекор» откроет новое производство в городском округе Чехов, на котором будет изготавливаться текстурированная бумага, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций в проект составляет более 1 миллиарда рублей. Решение о строительстве завода в Чехове было принято с целью оптимизации производства. Мы гордимся тем, что Подмосковье становится еще более привлекательным для инвесторов, в том числе для иностранных», - заявила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.

«Шаттдекор» является экспертом в сегменте инновационных декоративных поверхностей. На сегодняшний день в состав концерна входят 18 производственных подразделений во всем мире. На них выпускаются декоративная бумага, меламиновые плёнки и плёнки с финиш-эффектом для нужд деревоперерабатывающей и мебельной промышленности.

В ведомстве уточнили, что помогают компаниям региона в подборе земельного участка для строительства, согласовании проектной документации, получении налоговых льгот. Подробная информация размещена на инвестиционном портале Московской области.