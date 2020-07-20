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Банк профинансирует на 11 млрд рублей строительство жилья в Подмосковье

Банк профинансирует на 11 млрд рублей строительство жилья в Подмосковье

20 июля 2020, 11:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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Банк «Открытие» и группа компаний «Град» заключили соглашение о предоставлении проектного финансирования в размере 11 млрд рублей на строительство жилого комплекса (ЖК) «Домодедово Парк Новый квартал». Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

По данным пресс-службы, новый ЖК комфорт-класса в составе одиннадцати корпусов и социальной инфраструктуры появится в подмосковном городе Домодедово, в 11 км от МКАД.

Справочно:

ЖК «Домодедово Парк Новый квартал» будет состоять из 14 корпусов высотой 17 этажей. Всего проектом предусмотрено выведение на рынок 1824 квартир жилой площадью более 75,7 тыс. кв. метров. Покупателям предлагаются студии, «однушки» и «двушки» различных планировок.

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