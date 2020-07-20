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ДКС расскажет о монтаже огнестойких решений

ДКС расскажет о монтаже огнестойких решений

20 июля 2020, 17:00
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC, ОНЛАЙН, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Электротехника Электроэнергетика 

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22 июля в 10:00 по московскому времени состоится состоится мастер-класс "Огнестойкие решения ДКС. Особенности монтажа". Ссылка на страницу мероприятия: https://events.webinar.ru/15323489/5612993

Мастер-класс будет посвящен таким популярным решениям компании, как огнестойкие кабельные линии (сертифицированы по ГОСТ 53316) и система огнестойких проходок “Vulcan” (сертифицированы по ГОСТ 53310).

В случае возгорания огнестойкие решения обеспечивают безопасность находящимся в здании людям, поэтому так важно, чтобы проходки были правильно смонтированы, а ОКЛ – проложены в соответствии со всеми актуальными нормами.

На онлайн-мероприятии вы получите возможность узнать больше о:

  • Требованиях, предъявляемых к огнестойким решениям;
  • Нормативных документах;
  • Методиках испытаний;
  • Решениях ДКС;
  • Применяемых материалах.

Кроме того, вы получите информацию о тонкостях монтажа и увидите некоторые примеры.

Участие в онлайн-конференции бесплатное. Чтобы присоединиться, пройдите регистрацию на странице мероприятия.  

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их спикеру во время конференции или уже сейчас – для этого на странице мероприятия есть кнопка «Задать вопрос». Спикер ответит на вопросы после своего выступления. По завершении трансляции вы получите на почту, указанную при регистрации, видеозапись выступления и дополнительные информационные материалы.

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