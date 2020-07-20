Итоги прошедшей недели
20 июля 2020, 10:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ЕВРОПА, ЕВРОКОМИССИЯ, ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Электроэнергетика
Еврокомиссия считает, что для достижения климатической нейтральности к 2050 г. Европе необходимо преобразовать свою энергетическую систему, на долю которой приходится 75% выбросов парниковых газов в ЕС. Принятые на сегодняшний день стратегии ЕС по интеграции энергетических систем и использованию водорода способствуют образованию более эффективного и взаимосвязанного энергетического сектора, движимого двумя целями – более чистая планета и более сильная экономика.
Эти стратегии представляют собой новую программу инвестиций в «чистую» энергетику в соответствии с предложениями Еврокомиссии по восстановлению экономики ЕС – Next Generation EU* recovery package и инициативой «Европейский зеленый курс» – European Green Deal. Предполагается, что планируемые инвестиции будут стимулировать восстановление экономики европейских стран после спада, вызванного коронавирусной инфекцией, создадут новые рабочие места и усилят лидерство и конкурентоспособность ЕС в стратегических отраслях промышленности, которые имеют решающее значение для обеспечения устойчивости экономики Европы.
Стратегия ЕС по интеграции энергетических систем (EU Strategy for Energy System Integration) обеспечивает основу для перехода к «зеленой» энергетике. Нынешняя модель, при которой потребление энергии в транспортной сфере, промышленности, а также газовой и коммунальной сферах происходит разрозненно – каждый сектор имеет отдельную цепочку формирования стоимости энергии, правила, инфраструктуру, планирование и расчеты, не может обеспечить достижение климатической нейтральности экономически эффективным способом к 2050 г. В связи с этим рассматривается необходимость учитывать постоянно изменяющиеся затраты на разработку и внедрение инновационных решений в системе управления энергосистемой. Необходимо создать новые связи между отдельными сферами потребления энергии и максимально использовать технический прогресс.
Интеграция энергосистем означает, что при планировании развития и в процессе эксплуатации европейская энергосистема рассматривается как единое целое, в котором объединяются различные энергоносители, инфраструктура и сферы потребления. Эта взаимосвязанная и гибкая система будет более эффективной и снизит издержки. Например, такая система предусматривает, что электроэнергия, используемая для зарядки автомобилей, может поступать от солнечных панелей, установленных на крышах зданий, в то время как теплоснабжение зданий осуществляется от близлежащего промышленного предприятия, а предприятие использует «чистый» водород, получаемый за счет электроэнергии, вырабатываемой шельфовой ВЭС.
Стратегия базируется на трех основных положениях:
В стратегии предусматривается необходимость реализации 38 мер, направленных на создание более интегрированной энергосистемы. К ним относятся: пересмотр существующего законодательства, финансовая поддержка, исследования и внедрение новых технологий и цифровых инструментов, рекомендации для государств-членов ЕС по налоговым мерам и поэтапному отказу от субсидий на ископаемое топливо, реформа рыночного управления и планирования развития инфраструктуры, а также улучшение информирования потребителей. Анализ существующих барьеров в данных областях послужит основой для выработки конкретных предложений, например, о пересмотре политики объединения энергетической инфраструктуры стран ЕС – Trans-European Network Energy (TEN-E) к концу 2020 г. или пересмотр директивы по налогообложению в энергетике и нормативной базы газового рынка в 2021 г.
В интегрированной европейской энергосистеме использование водорода может обеспечить поддержку процесса декарбонизации в промышленном, транспортом и коммунальном секторах, а также в сфере производства электроэнергии. Водородная стратегия ЕС направлена на реализацию потенциала использования водорода с помощью инвестиций, нормативно-правового регулирования, создания соответствующего рынка, проведения исследований и внедрения инноваций.
Водород может быть источником электроэнергии для областей, централизованная электрификация которых невозможна, а в совокупности с накопителями энергии обеспечивать балансирование энергосистемы при больших объемах интеграции в нее ВИЭ-генерации. Но это может быть достигнуто только при скоординированных действиях между государственным и частным секторами на уровне ЕС. Приоритетным направлением является развитие технологий производства возобновляемого водорода (вырабатываемого в основном с использованием ветровой и солнечной генерации). Однако в краткосрочной и среднесрочной перспективе необходимы другие технологии производства низкоуглеродистого водорода для быстрого сокращения вредных выбросов и поддержки развития жизнеспособного водородного рынка.
Осуществление перехода на широкое использование водорода требует поэтапного подхода:
Для реализации водородной стратегии Еврокомиссия совместно с лидерами отрасли, некоммерческими организациями, национальными и региональными министрами и Европейским инвестиционным банком учреждает Европейский альянс по использованию «чистого» водорода (European Clean Hydrogen Alliance), целью которого является инвестиционная поддержка расширения производства и спроса на «чистый» водород в ЕС.
Для поддержки самых «чистых» из доступных технологий Еврокомиссия будет работать над внедрением общих стандартов, терминологии и сертификации, основанных на учете объемов выбросов углерода в течение всего эксплуатационного цикла генерирующего оборудования, закрепленных в существующем климатическом и энергетическом законодательстве, и в соответствии с таксономией ЕС для устойчивых инвестиций. ЕК предложит политические и регулятивные меры для поддержки инвесторов, содействия использованию водорода, созданию необходимой инфраструктуры и логистических сетей, адаптации механизмов планирования инфраструктуры и поддержки инвестиций, в частности посредством реализации Next Generation EU recovery plan.
Официальный сайт EC
* Next Generation EU - это новый инструмент восстановления экономики, призванный обеспечить устойчивое, равномерное, инклюзивное и справедливое восстановление экономик всех государств-членов ЕС. Next Generation EU встроен в мощный, современный и обновленный долгосрочный бюджет ЕС.
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