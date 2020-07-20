Еврокомиссия считает, что для достижения климатической нейтральности к 2050 г. Европе необходимо преобразовать свою энергетическую систему, на долю которой приходится 75% выбросов парниковых газов в ЕС. Принятые на сегодняшний день стратегии ЕС по интеграции энергетических систем и использованию водорода способствуют образованию более эффективного и взаимосвязанного энергетического сектора, движимого двумя целями – более чистая планета и более сильная экономика.

Эти стратегии представляют собой новую программу инвестиций в «чистую» энергетику в соответствии с предложениями Еврокомиссии по восстановлению экономики ЕС – Next Generation EU* recovery package и инициативой «Европейский зеленый курс» – European Green Deal. Предполагается, что планируемые инвестиции будут стимулировать восстановление экономики европейских стран после спада, вызванного коронавирусной инфекцией, создадут новые рабочие места и усилят лидерство и конкурентоспособность ЕС в стратегических отраслях промышленности, которые имеют решающее значение для обеспечения устойчивости экономики Европы.

Интеграция энергетических систем

Стратегия ЕС по интеграции энергетических систем (EU Strategy for Energy System Integration) обеспечивает основу для перехода к «зеленой» энергетике. Нынешняя модель, при которой потребление энергии в транспортной сфере, промышленности, а также газовой и коммунальной сферах происходит разрозненно – каждый сектор имеет отдельную цепочку формирования стоимости энергии, правила, инфраструктуру, планирование и расчеты, не может обеспечить достижение климатической нейтральности экономически эффективным способом к 2050 г. В связи с этим рассматривается необходимость учитывать постоянно изменяющиеся затраты на разработку и внедрение инновационных решений в системе управления энергосистемой. Необходимо создать новые связи между отдельными сферами потребления энергии и максимально использовать технический прогресс.

Интеграция энергосистем означает, что при планировании развития и в процессе эксплуатации европейская энергосистема рассматривается как единое целое, в котором объединяются различные энергоносители, инфраструктура и сферы потребления. Эта взаимосвязанная и гибкая система будет более эффективной и снизит издержки. Например, такая система предусматривает, что электроэнергия, используемая для зарядки автомобилей, может поступать от солнечных панелей, установленных на крышах зданий, в то время как теплоснабжение зданий осуществляется от близлежащего промышленного предприятия, а предприятие использует «чистый» водород, получаемый за счет электроэнергии, вырабатываемой шельфовой ВЭС.

Стратегия базируется на трех основных положениях:

Формирование более взаимосвязанной (circular) энергосистемы, базирующейся на принципе повышения энергоэффективности. Стратегия определяет конкретные действия по применению принципа «энергоэффективность прежде всего» (energy efficiency first) на практике и более эффективному использованию локальных источников энергии в зданиях или сообществах. Существует значительный потенциал в повторном использовании отработанного тепла промышленных объектов, центров обработки данных или других источников тепловой энергии, а также энергии, получаемой за счет переработки биологических отходов или сточных вод на очистных сооружениях.

Увеличение электрификации конечных потребителей. Поскольку энергетический сектор использует самую большую долю ВИЭ, необходимо использовать электроэнергию там, где это возможно, например: теплоснабжение зданий (тепловые насосы), зарядка электромобилей или использование электропечей в некоторых отраслях промышленности. Сеть из миллиона пунктов подзарядки электромобилей будет одним из видимых результатов работы в данном направлении наряду с расширением использования солнечной и ветровой генерации.

Для тех секторов экономики, где затруднена централизованная электрификация, стратегия предлагает использовать «чистые» виды топлива, включая возобновляемый водород и стабильные источники биотоплива и биогаза. Еврокомиссия предложит новую систему классификации и сертификации возобновляемых и низкоуглеродистых видов топлива.

В стратегии предусматривается необходимость реализации 38 мер, направленных на создание более интегрированной энергосистемы. К ним относятся: пересмотр существующего законодательства, финансовая поддержка, исследования и внедрение новых технологий и цифровых инструментов, рекомендации для государств-членов ЕС по налоговым мерам и поэтапному отказу от субсидий на ископаемое топливо, реформа рыночного управления и планирования развития инфраструктуры, а также улучшение информирования потребителей. Анализ существующих барьеров в данных областях послужит основой для выработки конкретных предложений, например, о пересмотре политики объединения энергетической инфраструктуры стран ЕС – Trans-European Network Energy (TEN-E) к концу 2020 г. или пересмотр директивы по налогообложению в энергетике и нормативной базы газового рынка в 2021 г.

Водородная стратегия

В интегрированной европейской энергосистеме использование водорода может обеспечить поддержку процесса декарбонизации в промышленном, транспортом и коммунальном секторах, а также в сфере производства электроэнергии. Водородная стратегия ЕС направлена на реализацию потенциала использования водорода с помощью инвестиций, нормативно-правового регулирования, создания соответствующего рынка, проведения исследований и внедрения инноваций.

Водород может быть источником электроэнергии для областей, централизованная электрификация которых невозможна, а в совокупности с накопителями энергии обеспечивать балансирование энергосистемы при больших объемах интеграции в нее ВИЭ-генерации. Но это может быть достигнуто только при скоординированных действиях между государственным и частным секторами на уровне ЕС. Приоритетным направлением является развитие технологий производства возобновляемого водорода (вырабатываемого в основном с использованием ветровой и солнечной генерации). Однако в краткосрочной и среднесрочной перспективе необходимы другие технологии производства низкоуглеродистого водорода для быстрого сокращения вредных выбросов и поддержки развития жизнеспособного водородного рынка.

Осуществление перехода на широкое использование водорода требует поэтапного подхода:

С 2020 по 2024 гг. планируется поддерживать установку в странах ЕС электролизеров для производства возобновляемого водорода мощностью не менее 6 ГВт и производство до 1 млн т возобновляемого водорода.

С 2025 по 2030 гг. использование водорода должно стать неотъемлемой частью функционирования интегрированной энергосистемы стран ЕС, включающей не менее 40 ГВт мощности электролизёров и производство до 10 млн т возобновляемого водорода.

С 2030 по 2050 гг. технологии производства возобновляемого водорода должны достичь высокой степени развития и широко развернуты в тех секторах экономики, где затруднен процесс декарбонизации.

Для реализации водородной стратегии Еврокомиссия совместно с лидерами отрасли, некоммерческими организациями, национальными и региональными министрами и Европейским инвестиционным банком учреждает Европейский альянс по использованию «чистого» водорода (European Clean Hydrogen Alliance), целью которого является инвестиционная поддержка расширения производства и спроса на «чистый» водород в ЕС.

Для поддержки самых «чистых» из доступных технологий Еврокомиссия будет работать над внедрением общих стандартов, терминологии и сертификации, основанных на учете объемов выбросов углерода в течение всего эксплуатационного цикла генерирующего оборудования, закрепленных в существующем климатическом и энергетическом законодательстве, и в соответствии с таксономией ЕС для устойчивых инвестиций. ЕК предложит политические и регулятивные меры для поддержки инвесторов, содействия использованию водорода, созданию необходимой инфраструктуры и логистических сетей, адаптации механизмов планирования инфраструктуры и поддержки инвестиций, в частности посредством реализации Next Generation EU recovery plan.

Официальный сайт EC

* Next Generation EU - это новый инструмент восстановления экономики, призванный обеспечить устойчивое, равномерное, инклюзивное и справедливое восстановление экономик всех государств-членов ЕС. Next Generation EU встроен в мощный, современный и обновленный долгосрочный бюджет ЕС.