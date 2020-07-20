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На Архангельском месторождении "Татнефти" обустроят новые участки добычи

На Архангельском месторождении Татнефти обустроят новые участки добычи

20 июля 2020, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство 

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Казанский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на обустройство кустов скважин, строительство нефтегазосборных трубопроводов и иных объектов промысловой инфраструктуры на Архангельском поднятии Архангельского месторождения сверхвязкой нефти в Республике Татарстан. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. 

Архангельское месторождение сверхвязкой нефти, расположенное в Новошешминском районе Республики Татарстан, входит в число крупнейших активов ПАО «Татнефть». В настоящее время компания реализует проект «СВН-3200», предполагающий разработку 24 поднятий действующих месторождений сверхвязкой нефти, что позволит выйти на уровень ее добычи 3,2 млн тонн в год. 

Проектной документацией, получившей положительное заключение Казанского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство сооружений, необходимых для обустройства участков добычи сверхвязкой нефти на Архангельском поднятии месторождения. В ходе работ обустроят четыре куста скважин, где разместят 16 добывающих и 16 паронагнетательных скважин. На обустраиваемых кустах скважин оборудуют приустьевые площадки, площадки для установки подъемного агрегата, приемных мостков, замерные установки. Также здесь разместят радиомачты, комплектные трансформаторные подстанции, дозировочные установки и иные сооружения и оборудование для обеспечения добычи сверхвязкой нефти в объеме 146 тыс. тонн в год. Начать эксплуатацию скважин планируется в 2020 году. 

В ходе реализации проекта проведут прокладку нефтегазосборных трубопроводов и паропроводов, воздушных линий электропередачи ВЛ 10 кВ. Для пожарной техники обустроят проезды и площадки с покрытием из щебня. 

Застройщик и проектировщик – ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина. 

Ранее Казанский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство мультифазной насосной установки «Аверьяновская» для транспорта скважинной продукции Архангельского, Грядинского и Аверьяновского поднятий на территории Новошешминского района Республики Татарстан. 

Фото: ПАО «Татнефть»

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