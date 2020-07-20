Парк оборудования городских электрических сетей области пополнила первая в арсенале предприятия цифровая электротехническая лаборатория.

Цифровая электротехническая лаборатория представляет собой современную модульную систему с центральным автоматизированным управлением. Она необходима для испытаний кабельных линий и оборудования энергообъектов, а также определения мест повреждения силовых кабелей в сетях низкого и среднего напряжения. Передвижная диагностика осуществляется на базе полноприводного автомобиля ГАЗель Next.

Уникальность мобильного цифрового комплекса состоит в возможности применения передовых программных IT-решений и методик. Например, безошибочно и оперативно можно определить расстояние до места повреждения с помощью рефлектометрического метода. Он заключается в проведении исследований без прожига кабеля, что значительно сокращает время на поиск обрыва и устранение аварии. Кроме того, данный метод не ухудшает характеристики кабеля.

Цифровая мобильная электротехническая лаборатория приобретена энергокомпанией в рамках инвестиционной программы 2020 года.