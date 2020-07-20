"Томсккабель", КЭАЗ и победитель RusCableQuest 2020
20 июля 2020, 17:59
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ОБЛКОММУНЭНЕРГО, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Парк оборудования городских электрических сетей области пополнила первая в арсенале предприятия цифровая электротехническая лаборатория.
Цифровая электротехническая лаборатория представляет собой современную модульную систему с центральным автоматизированным управлением. Она необходима для испытаний кабельных линий и оборудования энергообъектов, а также определения мест повреждения силовых кабелей в сетях низкого и среднего напряжения. Передвижная диагностика осуществляется на базе полноприводного автомобиля ГАЗель Next.
Уникальность мобильного цифрового комплекса состоит в возможности применения передовых программных IT-решений и методик. Например, безошибочно и оперативно можно определить расстояние до места повреждения с помощью рефлектометрического метода. Он заключается в проведении исследований без прожига кабеля, что значительно сокращает время на поиск обрыва и устранение аварии. Кроме того, данный метод не ухудшает характеристики кабеля.
Цифровая мобильная электротехническая лаборатория приобретена энергокомпанией в рамках инвестиционной программы 2020 года.
Повреждение кабельных линий обнаружить гораздо сложнее, чем воздушных. Современные передовые технологии позволяют сделать это максимально оперативно и точно. Такая диагностика сокращает сроки аварийно-восстановительных работ и позволяет не проводить вскрышные мероприятия, нарушающие благоустройство. Убеждён, поиск и использование новых современных подходов в управлении коммунальным комплексом — это правильный вектор цифровой трансформации при создании «умных городов» для комфортной жизни, — прокомментировал событие генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Сергей Грачёв.
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