 
Цифровая революция

"Облкоммунэнерго" внедряет цифровые методы для обнаружения повреждений кабельных линий

Облкоммунэнерго внедряет цифровые методы для обнаружения повреждений кабельных линий

20 июля 2020, 17:59
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ОБЛКОММУНЭНЕРГО, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Облкоммунэнерго, цифровизация

Парк оборудования городских электрических сетей области пополнила первая в арсенале предприятия цифровая электротехническая лаборатория.

Цифровая электротехническая лаборатория представляет собой  современную модульную систему с центральным автоматизированным управлением. Она необходима для испытаний кабельных линий и оборудования энергообъектов, а также определения мест повреждения силовых кабелей в сетях низкого и среднего напряжения. Передвижная диагностика осуществляется на базе полноприводного автомобиля ГАЗель Next.

Уникальность мобильного цифрового комплекса состоит в возможности применения передовых программных IT-решений и методик. Например, безошибочно и оперативно можно определить  расстояние до места повреждения с помощью рефлектометрического метода. Он заключается в проведении исследований без прожига кабеля, что значительно сокращает время на поиск обрыва и устранение аварии. Кроме того, данный метод не ухудшает характеристики кабеля.

Цифровая мобильная электротехническая лаборатория  приобретена энергокомпанией в рамках инвестиционной программы  2020 года.

Повреждение кабельных линий  обнаружить гораздо сложнее, чем воздушных. Современные передовые технологии позволяют сделать это максимально оперативно и точно. Такая диагностика сокращает сроки аварийно-восстановительных работ и позволяет не проводить вскрышные мероприятия, нарушающие благоустройство. Убеждён,  поиск и использование  новых современных подходов  в управлении коммунальным   комплексом — это правильный вектор цифровой трансформации  при создании «умных городов» для комфортной жизни, —  прокомментировал событие генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Сергей Грачёв

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