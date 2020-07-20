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Стильно, компактно, безопасно: новые силовые розетки Legrand с разъемом USB C

Стильно, компактно, безопасно: новые силовые розетки Legrand с разъемом USB C

20 июля 2020, 12:30
Рубрика: Компании
Метки: Legrand
Отрасль: Электротехника 

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Новости компании

Группа Legrand представляет новые силовые розетки, комбинированные с зарядными устройствами USB C – больше возможностей для вашего комфорта. Подключайте электроприборы и заряжайте гаджеты одновременно в одной розетке.

Комбинированная силовая 2К+З розетка немецкого стандарта с разъемом USB C достаточно компактна и занимает одно установочное место. Это позволяет одновременно подавать питание на бытовой электроприбор и заряжать мобильное устройство. Розетка поддерживает подключение любых электроприборов до 16А ~250В. Защитные шторки уберегут пользователя от соприкосновения с токоведущими частями.

Зарядный модуль прогрессивного стандарта USB C 5В 1.5 А не требует дополнительных подключений и соединений при установке. Он также снабжен встроенной электронной защитой от перегрузки, что гарантирует дополнительную безопасность устройств во время зарядки.

Устройство полностью поддерживает многопостовую установку в декоративные рамки серий Valena Life/Allure и Celiane, что делает его универсальным решением для различных интерьерных концепций. Поставляется в сборе с суппортом и лицевой панелью выбранного цвета полностью готовым к установке и последующему использованию.

Удачным дополнением к новым устройствам станут зарядные кабели Legrand USB 3.1 Type-С / Type-С. Зарядный кабель можно подключить любой стороной, благодаря симметричному разъему.

Все новинки соответствуют требованиям Таможенного союза к электротехническим изделиям, что гарантирует безотказную работу на протяжении многих лет и безопасность для пользователей.

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