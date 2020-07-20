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Два новейших универсальных десантных корабля-вертолетоносца заложили в понедельник впервые в России на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. На торжественной церемонии закладки кораблей президент России Владимир Путин установил закладную доску первого из них.

"Сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Здесь в Керчи это два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге на заводе "Северная верфь" - два фрегата, а Северодвинске на "Севмашпредприятии" - два атомных подводных крейсера", - сказал президент.

Как уточнил президент, универсальные десантные корабли получат имена "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".

"По традиции универсальные десантные корабли и фрегаты нового поколения будут носить имена прославленных наших военачальников и флотоводцев, которые многое сделали для укрепления Военно-морского флота. Это "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко", "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов", - сообщил Путин.

Продолжение строительства

Россия планирует продолжать строительство универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев, но решение об этом будет приниматься на основании практики их применения, заявил Путин в ходе общения с рабочими завода "Залив".

"Да, мы планируем это делать, но по результатам практики применения", - сказал Путин, отвечая на вопрос, есть ли планы на продолжение строительства данного типа кораблей.

Президент отметил, что "в таком обновленном виде это первые корабли" и впереди еще "предусмотрены и программы испытаний, программы даже еще дополнительных конструкторских работ, изучения того, как они будут себя вести".

"Но они хорошие, современные. Мы думаем даже вот - не знаю, министр [промышленности Денис Мантуров] меня слышит сейчас в Питере - планировали даже немножко там кое-что переделать и использовать их для других целей. Практически то же самое, но только для других целей. Но сейчас не буду пока об этом говорить", - добавил глава государства.

Закладка универсальных десантных кораблей первоначально планировалась на 29 июня, но была перенесена. Как сообщил ТАСС в мае источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны России заключило контракт на строительство двух вертолетоносцев стоимостью около 100 млрд рублей. Предполагается, что водоизмещение вертолетоносца составит 25 тыс. т, длина около 220 м. Один корабль сможет нести более 20 тяжелых вертолетов и перевозить до 900 морских пехотинцев. Ранее в СССР и России корабли подобного класса не строились.

Меры поддержки отрасли

Правительство постоянно думает над новыми мерами поддержки судостроительной отрасли, заявил Путин. По его словам, нынешние меры поддержки судостроения довольно эффективно реализуются. "Но это не все. Правительство постоянно думает над тем, что можно предложить, целесообразно предложить еще", - сказал глава государства.

Среди существующих мер поддержки президент упомянул субсидирование выплат процентов по лизингу и кредитам в этой сфере, на что в этом году, а также в 2021-2022 годах заложено примерно по 3,8 млрд рублей. Кроме того, он отметил, что уже 27 млрд рублей было направлено непосредственно на льготный лизинг, а в этом и следующем году на данные цели зарезервировано по 5 млрд рублей, и "в 2022 году взнос государства в Объединенную судостроительную корпорацию будет еще 5 млрд рублей". Также, продолжил Путин, предусмотрена выплата утилизационного гранта, на что в этом году и в 2021-2022 годах заложено по 500 млн рублей.

В Крыму, как отметил Путин, в этом году было принято решение предложить особую меру поддержки - субсидировать 30% стоимости судна для тех судовладельцев, кто будет заказывать на крымских верфях суда определенных типов.

Предприятия Крыма

По словам Путина, оборонные предприятия Крыма будут загружаться заказами со стороны государства. Президент отметил, что заказы по линии ОПК в целом по полуострову достаточно большие. "Конечно, мы все время думаем на тему о том, что еще дополнительно делать. Но загружать предприятия Крыма будем точно", - сказал Путин, отвечая на вопрос о перспективах дальнейшего получения заказов частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Крыму.

Президент напомнил о мерах поддержки этой сферы по линии госпрограммы развития ОПК, которая реализуется уже много лет. "Надо сказать, что вовремя это учредили, потому что в значительной степени переоснастили производственную базу", - заметил глава государства.

Он обратил внимание, однако, что для частных предприятий в этой связи есть определенные проблемы. "Если государство вкладывает какие-то средства в частные предприятия, то, естественно, государство тогда ждет, чтобы частник передал часть акций своего предприятия. Кого-то это устраивает, кто-то на это идет для того, чтобы поднять уровень своего предприятия, в некоторых случаях даже идут на утрату контрольного пакета", - сказал Путин. Президент добавил, что есть и другой инструмент поддержки - по линии Фонда развития промышленности, который выдает займы под очень низкий процент.