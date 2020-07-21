Специалисты филиала «Россети Урал»- «Свердловэнерго» оперативно обеспечили электроснабжение пунктов временного размещения эвакуированных жителей от 4 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 620 кВт. Также рано утром энергокомпания в г. Нижние Серги дополнительно направила еще 6 РИСЭ.

Энергетики незамедлительно готовы приступить к ликвидации последствий стихии после стабилизации возникшей ситуации и оказать помощь коллегам из АО «Региональная сетевая компания» (РСК). В основном все жители г. Нижние Серги запитаны от сетей данной территориальной сетевой организации. Специалисты компании «Россети Урал» обеспечены всеми необходимыми силами, средствами, спецтехникой и полностью мобилизованы. Также энергетики «Россети Урал» осуществляют непрерывный мониторинг ситуации в населенных пунктах, расположенных ниже по течению разлившихся рек.

Напомним, что вечером 20 июля из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных жилых домов г. Нижние Серги.

Сотрудниками ГУ МЧС РФ по Свердловской области совместно с администрацией муниципального образования провели эвакуацию людей из зоны подтопления.

Для безопасности населения энергетики компании «Россети Урал» и территориальной сетевой организации АО «РСК» были вынуждены обесточить центры питания, расположенные на данной территории.

Фото: Кирилл Зайцев, 66.RU