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21 июля 2020, 14:15
Рубрика: Происшествия
Метки: МРСК УРАЛА, РОССЕТИ УРАЛ, СВЕРДЛОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Специалисты филиала «Россети Урал»- «Свердловэнерго» оперативно обеспечили электроснабжение пунктов временного размещения эвакуированных жителей от 4 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 620 кВт. Также рано утром энергокомпания в г. Нижние Серги дополнительно направила еще 6 РИСЭ.
Энергетики незамедлительно готовы приступить к ликвидации последствий стихии после стабилизации возникшей ситуации и оказать помощь коллегам из АО «Региональная сетевая компания» (РСК). В основном все жители г. Нижние Серги запитаны от сетей данной территориальной сетевой организации. Специалисты компании «Россети Урал» обеспечены всеми необходимыми силами, средствами, спецтехникой и полностью мобилизованы. Также энергетики «Россети Урал» осуществляют непрерывный мониторинг ситуации в населенных пунктах, расположенных ниже по течению разлившихся рек.
Напомним, что вечером 20 июля из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных жилых домов г. Нижние Серги.
Сотрудниками ГУ МЧС РФ по Свердловской области совместно с администрацией муниципального образования провели эвакуацию людей из зоны подтопления.
Для безопасности населения энергетики компании «Россети Урал» и территориальной сетевой организации АО «РСК» были вынуждены обесточить центры питания, расположенные на данной территории.
Фото: Кирилл Зайцев, 66.RU
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