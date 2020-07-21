Компания Facebook совместно с ULC Robotics создала робота, который может прокладывать оптоволоконные кабели на линиях электропередач. Робот может сам подниматься на опоры ЛЭП, преодолевать препятствия, передвигаться по кабелям электропередачи и наматывать на них оптоволокно. Эта система, рассчитывают в компании, позволит снизить стоимость развёртывания сетей и обеспечить жителей отдалённых регионов доступом в интернет.

«Оптоволокно — важный элемент для предоставления большему числу людей доступа в интернет на высоких скоростях, поскольку его пропускная способность превышает пропускную способность любой другой технологии. Однако стоимость и сложность развертывания оптоволоконных сетей препятствуют их повсеместному распространению», — указано в посте на Facebook Engineering.

По статистике компании, по состоянию на 2019 год более 70% населения мира живет более чем в 10 км от ближайшей оптоволоконной сети. Как отмечает Facebook, нехватка интернета в отдалённых районах особенно сильно сказалась во время недавней пандемии. Однако во многих странах — например, в Уганде — уровень электрификации намного выше распространения интернета. Распространение электросетей позволяет использовать их инфраструктуру для прокладки оптоволокна.

«Подземное строительство значительно дороже, чем воздушное, и энергетическая инфраструктура является почти исключительно воздушной. Поэтому, чтобы использовать инфраструктуру электросетей и снизить затраты на развертывание оптоволокна, мы решили сосредоточиться на прокладке волокна по воздуху».

Для реализации проекта Facebook и ULC Robotics разработали систему, которая позволяет наматывать оптоволокно под напряжением. Это необходимо, так как длительные отключения электроэнергии будут причинять неудобства жилым домам и предприятиям. Кроме того, нужно, чтобы механизм работал без вмешательства или помощи человека.

Новый робот состоит из трёх подсистем — центральной вращающейся части с навивочной штангой и двух боковых, которые отвечают за перемещение. Он способен сам подниматься на опоры ЛЭП и преодолевать препятствия. Для этого робот поочерёдно поднимает задний и передний сегменты. Магазин для оптоволокна выполнен в виде подковы: такая форма минимально смещает центр тяжести робота.

Такая система позволяет отказаться от участия человека в наиболее времязатратной части развёртывания сетей — навивке оптоволокна на кабель электросети. На данный момент эту работу выполняют люди. В Facebook планируют использовать пикапы, оснащённые автоматизированной системой установки робота на линию электропередач. С учётом этапов взаимодействия с человеком — настройкой, загрузкой и выгрузкой робота — общая скорость прокладки сетей может составить в среднем от 1,5 до 2 км кабеля на робота в день.

«Традиционное развертывание оптоволоконного волокна включает в себя использование тяжелой техники, больших катушек и требует постоянного участия человека. Наше решение будет состоять из двух или трех линейных электросетей и пикапа с несколькими километрами катушек волокна, робота и аксессуаров, включая аппарат для безопасной загрузки и выгрузки робота. Мы ожидаем, что в развивающихся странах общая стоимость развёртывания оптоволоконных сетей, включая оплату труда и материалы, составит от $2 до $3 за метр».

Первым партнёром Facebook стала компания NetEquity Networks. Фирма по производству оптоволокна проложит первую коммерческую линию способом, представленным Facebook. В компании рассчитывают, что новая система сможет предоставить доступ в интернет большей части населения мира.

«Мы ожидаем, что наша система окажет значительное влияние на проникновение интернета, особенно среди населения с заработком менее $5,5 в день. В случае успеха мы считаем, что эта технология позволит эффективно и устойчиво использовать оптоволокно в пределах нескольких сотен метров от большей части населения мира. Мы рассчитываем начать технологические испытания этой системы развертывания волокна в следующем году», — заключили в Facebook.