"Молдавкабель" за полгода нарастил объёмы производства

Пандемия коронавируса не нарушила работу ЗАО «Молдавкабель». О том, как справляется с современными вызовами бендерский производитель кабельно-проводниковой продукции, в интервью газете «Приднестровье» рассказал генеральный директор завода Юнис Рагимов.

«Мы не прекращали деятельность, не останавливали линии в период ЧП, работали стабильно, строго соблюдая санитарный регламент: наличие масок, дезинфекция рук и контроль температуры тела на проходной, – говорит Юнис Рагимов. – Спасибо руководству нашей республики за то, что вовремя принятые меры позволили нам работать, не останавливая производство. Проблем с вывозом продукции у нас тоже не было и нет, грузоперевозки осуществляются стабильно».

По его словам, в первом полугодии завод в полном объёме выполнял заказы и нарастил производство по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 17,5%.

«Если сравнивать по месяцам 2019 и 2020 годы, то в январе этого года рост производства составил 73%, в феврале 1,5%, в марте 54%, в апреле из-за пандемии произошло снижение объёмов сразу на 40,7%. Но уже в мае мы их нарастили, и рост составил 52,9%, в июне 11,1%», - отметил гендиректор.

«Молдавкабель» поставляет свою продукцию в Россию, Молдову, Румынию, Грузию, Армению, Азербайджан, прибалтийские страны.

Россия, например, закупает провода для двигателей водопогружных насосов, а также для предприятий, изготавливающих оборудование для добычи нефти (ООО «Алнас», г. Альметьевск, ОАО «Новомет», г. Пермь).

«Могу с гордостью говорить, что каждая вторая скважина по добыче нефти в России работает на нашей продукции. Это специальные обмоточные провода с плёночной полиимидно-фторопластовой изоляцией», – говорит Рагимов.

В Европу поставляют медные обмоточные провода со стекловолокнистой и стеклополиэфирной изоляцией, предназначенные для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов.

На внутренний рынок завод направляет 15% производимых изделий. Крупные партнёры – НПО ЗАО «Электромаш» и ГУП «ЕРЭС».

О стабильной работе «Молдавкабеля» говорит и отсутствие долгов.

«С начала года и по сегодняшний день зарплату работникам мы выплачиваем вовремя, без задержек. Налоговые платежи, платежи по предприятиям естественных монополий, а также банковские проценты оплачиваются в установленные сроки», – рассказал Юнис Рагимов.

Сейчас на ЗАО «Молдавкабель» трудятся около 300 человек. С начала года в штат приняли 7 работников, ещё 6 готовы принять в коллектив до конца года. Предприятию нужны квалифицированные рабочие: электрики, слесари, токари, а также узкие специалисты кабельной промышленности: опрессовщики, эмалировщики, волочильщики, скрутчики (их обучают на предприятии).