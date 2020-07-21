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Участок Дороги жизни в Ленобласти реконструируют

Участок Дороги жизни в Ленобласти реконструируют

21 июля 2020, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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Во Всеволожском районе Ленинградской области планируют реконструировать участок дороги «Санкт-Петербург - Морье» (Дорога жизни). Подготовку проекта работ заказывает ГКУ «Ленавтодор». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти во вторник, 21 июля.

Работы пройдут на наиболее загруженном участке трассы протяженностью 2 км от перекрестка с районной больницей во Всеволожске до поворота на Щеглово. Дорогу планируют по возможности спрямить, увеличить полосы для движения, обустроить тротуары, освещение и пешеходное ограждение. Кроме этого, на участке планируют построить надземный переход, чтобы обеспечить непрерывное движение транспорта и безопасное пересечение дороги пешеходами.

Также на Дороге жизни проведут капитальный ремонт в районе массива Углово: здесь планируют построить тротуары и наружное освещение, установить барьерное и пешеходное ограждения, устроить разворотное кольцо и стоянки для общественного транспорта.

В сообщении отмечается, что в настоящий момент ГКУ «Ленавтодор» также заключает контракт на разработку предпроектной документации по строительству дублера Дороги жизни.

 

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