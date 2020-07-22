Правительство РФ заключило с "Ростелекомом" соглашение о намерениях развивать в России так называемые новые коммуникационные интернет-технологии, включая господдержку отечественных компаний, работающих в этой сфере. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на портале правовой информации.

В рамках заключенного соглашения между президентом "Ростелекома" Михаилом Осеевским и вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко предполагается развитие в России новой высокотехнологичной области - "Новых коммуникационных интернет-технологий". Основной целью при этом станет достижение Россией позиции одного из лидеров в этой сфере.

Так, стороны намерены разработать и реализовывать дорожную карту развития новых интернет-технологий, которая будет включать целевые показатели, объемы производства и продаж продукции, произведенной с использованием российских технологий в этой сфере. Кроме того, в дорожной карте должны быть перечислены российские компании, претендующие на господдержку, необходимый объем инвестиций и предполагаемые налоговые льготы, предложения по законодательной поддержке отрасли.

В феврале "Коммерсантъ" со ссылкой на проект дорожной карты сообщал, что "Новые коммуникационные интернет-технологии" будут включать в себя рекомендательные системы контента, распознавание речи и жестов, компьютерную графику, редактирование фото и видео, виртуальную и дополненную реальность (VR/AR), мессенджеры, операционные системы, браузеры и игровые сервисы. По информации газеты, предполагаемый бюджет на этот проект - 260 млрд руб., включая 52 млрд руб. бюджетных средств.