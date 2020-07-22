Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич принял участие в вебинаре «Умные счетчики» в законе: что и когда поменяется на рынке?», организованном журналом «Энергетика и промышленность России».

«Президентом Российской Федерации 27 декабря 2018 года был подписан важнейший федеральный закон, который даст толчок развитию электроэнергетики в новой цифровой парадигме – закон об интеллектуальных системах учета электрической энергии», – напомнил Юрий Маневич.

Он отметил, что согласно закону, с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электрической энергии перешла от потребителей к гарантирующим поставщикам (в многоквартирных домах) и сетевым компаниям (прочие потребители, в том числе, частные жилые дома, малый и средний бизнес, промышленность).

Начиная с 1 января 2022 года, устанавливаемые сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками приборы учета в обязательном порядке должны быть включены в интеллектуальную систему учета электрической энергии.

«Внедрение интеллектуальных систем учета электроэнергии станет основой для дальнейшего развития электроэнергетической отрасли и возможности перехода на новый уровень внедрения технологий, повышения качества обслуживания потребителей и принципиально новому подходу в принятии решений», – сообщил Юрий Маневич.

Он отметил, что внедрение интеллектуальных систем учета создаст условия для формирования «интеллектуальной сети» и цифровизации отрасли, что, в том числе, позволит минимизировать риск неэффективных инвестиций, обеспечит возможность более легкой интеграции возобновляемых источников генерации и микрогенерации в существующую систему электроснабжения, позволит внедрить новые сервисы для потребителей (расширенное тарифное меню, дистанционный сбор показаний, фиксация отключений, наблюдение в онлайн режиме за качеством электроэнергии и выявление неполадкок в работе сети), создаст условия для снижения потерь электроэнергии и операционных затрат, роста производительности труда.