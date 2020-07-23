Развитие зоны «Моглино-2» и вопросы модернизации транспортной системы региона стали основными темами рабочей встречи заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексея Беспрозванных и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Напомним, с 2019 года Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров курирует социально-экономическое развитие региона.

В первую очередь, стороны обсудили создание инженерной инфраструктуры в «Моглино-2», которую планируется реализовать в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона. На эти цели будет направлено около 900 млн рублей. Была обговорена дорожная карта реализации проекта, обсуждены чувствительные точки его внедрения и достигнута договорённость о выездной встрече в Псковской области для непосредственной работы на месте. Стороны также обговорили строительство промышленного технопарка, который планируется разместить на площадке «Моглино-2».

«Особая экономическая зона «Моглино» и строительство промышленного технопарка на территории «Моглино-2» - это знаковый для региона проект. Мы видим, что руководство области подходит со всей ответственностью и делает все, чтобы подготовка и запуск проектов резидентов проходили максимально комфортно и безопасно, а предприятия получали наибольшую выгоду от размещения производства в Псковской области. «Моглино» - это еще и возможность для инвесторов строить работу на границе с Евросоюзом, а значит, получать большие преимущества, с точки зрения экспорта»,

- отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.

В ходе встречи Алексей Беспрозванных и Михаил Ведерников также обсудили особенности реализации инвестиционного проекта по открытию на территории особой экономической зоны «Моглино» завода «Титан-Полимер», где будет развернуто импортозамещающее и экспортно-ориентированное производство полиэстера (ПЭТ-гранул) и биаксиально-ориентированных пленок. Сейчас на площадке идут активные строительно-монтажные работы.

Первая очередь «Титан-Полимер» предполагает выпуск БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн в год. Во второй очереди завод планирует выпускать ПЭТ-гранулы мощностью до 170 тыс. тонн в год.

«Ещё один шаг реализации мероприятий ИПСЭР – закупка при поддержке Минпромторга России до конца года более 200 новых автобусов различного класса на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Они будут работать на линиях общественного транспорта в Пскове и Великих Луках»,

- рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, что Минпромторг России направит в Псковскую область средства, на которые будут приобретены около 200 современных автобусов, часть из которых – на более экологичном и бюджетном газомоторном топливе. Автопарк крупнейшего автотранспортного предприятия «Псковпассажиравтотранс», который обслуживает около 400 различных автобусных маршрутов, давно требует обновления.