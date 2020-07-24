На Ельниковском месторождении обустроят куст скважин

Казанский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый и второй этапы обустройства куста скважин на Ельниковском нефтяном месторождении в Удмуртской Республике. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Ельниковское - первое нефтяное месторождение Сарапульского района республики. Оно было открыто в 1972 году на территории двух районов Удмуртии - Каракулинского и Сарапульского. Разработку месторождения ведет ОАО «Удмуртнефть».

Проектной документацией, получившей положительные заключения Казанского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрены работы первого и второго этапов обустройства куста скважин № 83А на Ельниковском нефтяном месторождении. Проектируемые объекты предназначены для обеспечения добычи и транспортировки углеводородов. На первом этапе планируется обустройство одной скважины, сопутствующих сооружений и линейной инфраструктуры, включая нефтегазосборные и технологические трубопроводы, высоковольтную линию ВЛ-6 кВ и подъездную автодорогу. На втором этапе обустроят 8 скважин, также оборудованных необходимой инфраструктурой для промышленной добычи нефти.

Проектировщик – ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр».

Фото: ОАО «Удмуртнефть»