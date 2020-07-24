На Ельниковском месторождении обустроят куст скважин

Об этапах реальной цифровизации производства
24 июля 2020, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: НЕФТЬ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика
Казанский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый и второй этапы обустройства куста скважин на Ельниковском нефтяном месторождении в Удмуртской Республике. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.
Ельниковское - первое нефтяное месторождение Сарапульского района республики. Оно было открыто в 1972 году на территории двух районов Удмуртии - Каракулинского и Сарапульского. Разработку месторождения ведет ОАО «Удмуртнефть».
Проектной документацией, получившей положительные заключения Казанского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрены работы первого и второго этапов обустройства куста скважин № 83А на Ельниковском нефтяном месторождении. Проектируемые объекты предназначены для обеспечения добычи и транспортировки углеводородов. На первом этапе планируется обустройство одной скважины, сопутствующих сооружений и линейной инфраструктуры, включая нефтегазосборные и технологические трубопроводы, высоковольтную линию ВЛ-6 кВ и подъездную автодорогу. На втором этапе обустроят 8 скважин, также оборудованных необходимой инфраструктурой для промышленной добычи нефти.
Проектировщик – ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр».
Фото: ОАО «Удмуртнефть»
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