ОБО Беттерманн, ОКЛ, КНС ОБО Беттерманн, ОКЛ, КНС ОБО Беттерманн, ОКЛ, КНС

Наш прямой эфир RusCable Live от 24 июня продолжил тематику огнестойких кабельных линий и кабеленесущих систем. Гостем стал руководитель направления технического обучения компании ОБО Беттерманн Александр Полынский. Компания с большой историей родом из Германии, изначально прославилась производством дюбелей, поэтому и получила приставку к названию ОБО. До этого компания называлась по фамилии основателя Беттерманн.

Сейчас основной профиль компании - это кабеленесущие системы и трассы. ОБО Беттерманн открыло собственную производственную площадку недалеко от Липецка и является одним из лидеров Российского рынка, который, по оценке Александра составляет на данный момент около 21 млрд.рублей.

В сегменте кабеленесущих систем также существует проблема “не соответствующих” заявленным характеристикам изделий и “серая зона” сертификации. Рынок, конечно, постепенно оздоравливается, но такие проблемы есть.

ОБО активно сотрудничает и развивает в России культуру применения качественных ОКЛ, но и тут, есть некоторые проблемы, требующие комплексного подхода и сотрудничества на всех этапах. От производителей кабеля и КНС, до монтажа. В России ситуация постепенно улучшается, хотя мы отстаем от Европы, где подобные решения применяются еще с 2005 года… К нам, как известно, ОКЛ пришли на рубеже 2015 года…

Еще в эфире поговорили об эстетике открытой прокладки кабеленесущих систем, культуре красивого монтажа, поговорили об отраслевом маркетинге и позиционировании бренда из Германии. Как сообщил Александр, многие по-прежнему считают, что продукция ОБО Беттерманн дороже аналогов, что не совсем верно. Компания работает в среднем ценовом сегменте и честно конкурирует с другими брендами. Следует отметить, что в продуктовом портфеле есть и продукты специально разработанные для Российского рынка и которые полностью производят в России.

Наши эфиры проходят каждую пятницу и начинаются в 11:00. Мы общаемся с аудиторией, ищем интересные темы и обсуждаем горячие новости. Например в этот раз, шутники из трансляции предлагали купить сертификаты “по-быстрому” или “делились” деньгами от продажи 311 тонн украденого кабеля… Но лучше посмотреть! Видео уже на нашем канале.