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ОКЛ беспокоит кабельщиков. ОБО Беттерманн в прямом эфире RusCable Live

ОКЛ беспокоит кабельщиков. ОБО Беттерманн в прямом эфире RusCable Live

24 июля 2020, 17:06
Рубрика: Новости портала
Метки: ОБО БЕТТЕРМАНН, ОКЛ, КНС

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ОБО Беттерманн, ОКЛ, КНС

ОБО Беттерманн, ОКЛ, КНС

ОБО Беттерманн, ОКЛ, КНС

ОБО Беттерманн, ОКЛ, КНС

ОБО Беттерманн, ОКЛ, КНС

ОБО Беттерманн, ОКЛ, КНС

ОБО Беттерманн, ОКЛ, КНС

Наш прямой эфир RusCable Live от 24 июня продолжил тематику огнестойких кабельных линий и кабеленесущих систем. Гостем стал руководитель направления технического обучения компании ОБО Беттерманн Александр Полынский. Компания с большой историей родом из Германии, изначально прославилась производством дюбелей, поэтому и получила приставку к названию ОБО. До этого компания называлась по фамилии основателя Беттерманн.

Сейчас основной профиль компании - это кабеленесущие системы и трассы. ОБО Беттерманн открыло собственную производственную площадку недалеко от Липецка и является одним из лидеров Российского рынка, который, по оценке Александра составляет на данный момент около 21 млрд.рублей.

В сегменте кабеленесущих систем также существует проблема “не соответствующих” заявленным характеристикам изделий и “серая зона” сертификации. Рынок, конечно, постепенно оздоравливается, но такие проблемы есть.

ОБО активно сотрудничает и развивает в России культуру применения качественных ОКЛ, но и тут, есть некоторые проблемы, требующие комплексного подхода и сотрудничества на всех этапах. От производителей кабеля и КНС, до монтажа. В России ситуация постепенно улучшается, хотя мы отстаем от Европы, где подобные решения применяются еще с 2005 года… К нам, как известно, ОКЛ пришли на рубеже 2015 года…

Еще в эфире поговорили об эстетике открытой прокладки кабеленесущих систем, культуре красивого монтажа, поговорили об отраслевом маркетинге и позиционировании бренда из Германии. Как сообщил Александр, многие по-прежнему считают, что продукция ОБО Беттерманн дороже аналогов, что не совсем верно. Компания работает в среднем ценовом сегменте и честно конкурирует с другими брендами. Следует отметить, что в продуктовом портфеле есть и продукты специально разработанные для Российского рынка и которые полностью производят в России.

Наши эфиры проходят каждую пятницу и начинаются в 11:00. Мы общаемся с аудиторией, ищем интересные темы и обсуждаем горячие новости. Например в этот раз, шутники из трансляции предлагали купить сертификаты “по-быстрому” или “делились” деньгами от продажи 311 тонн украденого кабеля…  Но лучше посмотреть! Видео уже на нашем канале.

 

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