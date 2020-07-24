Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») установили цифровую систему технического учета электроэнергии на 1087 трансформаторных пунктах 6(10)/0,4 кВ в восьми административных районах Краснодарского края и Республики Адыгея. Одновременно с модернизацией учета сотрудники предприятия выполнили осмотр и техническое обслуживание энергообъектов.

Цифровизация учета электроэнергии осуществляется в Гиагинском, Майкопском Кошехабльском, Шовгеновском районах Адыгеи и городе Майкопе, а также в Апшеронском и Белореченском районах Краснодарского края. Выполнение комплекса технических мероприятий существенно повысит надежность работы объектов электросетевого комплекса территорий, обеспечит качественное энергоснабжение социально значимых, бытовых, промышленных потребителей и объектов АПК в период сезонных пиков нагрузок.

Внедрение цифрового оборудования проводится в рамках программы развития интеллектуального учета электроэнергии и концепции группы «Россети» «Цифровая трансформация 2030». Эти меры направлены по повышение эффективности учета и пресечение фактов несанкционированного энергопотребления.

– Цифровизация и техническое обслуживание оборудования подстанций повысит надежность работы электросетевого комплекса, обеспечит качественный учет энергоресурсов. До конца августа текущего года мы планируем завершить работы по внедрению новых технологий. Всего будет оцифровано 1746 трансформаторных пунктов, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения свыше 520 тыс. человек.