Греческий производитель кабельной продукции Hellenic Cables заключил контракт с британской компанией Seaway 7, специализирующейся в проектировании, строительстве и техобслуживании объектов шельфовой ветроэнергетики, на поставку кабеля для проекта строительства ВЭС Seagreen 1 в Шотландии.

Целью строительства ВЭС мощностью 1 140 МВт, которую планируется разместить в заливе Ферт-оф-Форт (Firth of Forth Development Zone) в шотландских водах Северного моря, является решение задачи по значительному увеличению мощности ВИЭ-генерации в Шотландии. Проект строительства самой крупной в Шотландии ВЭС реализуется совместным предприятием Seagreen Wind Energy, созданным одним из ведущих разработчиков и операторов объектов ВИЭ-генерации в Великобритании и Ирландии SSE Renewables4 и французским нефтегазовым гигантом Total. В июне 2020 г. принято окончательное инвестиционное решение по проекту, что дало импульс для возобновления проектов строительства «зеленой энергетики» в Шотландии после спада, вызванного пандемией COVID-19.

В объем работ Seaway 7 – одного из субподрядчиков проекта строительства ВЭС Berwick Bank входит проектирование, изготовление, поставка и установка 114 фундаментов для ветровых турбин и 300 км кабелей.

Hellenic Cables в соответствии с контрактом, заключенным с Seaway 7, обеспечит проектирование, изготовление, поставку и тестирование 320 км кабеля на напряжение 66 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена и комплектующих. Поставка кабеля, который будет изготовлен на заводе Hellenic Cables, расположенном в греческом г. Коринф, запланирована на начало 2022 г. Ввод в эксплуатацию ВЭС Seagreen 1 планируется в конце 2022 г. – начале 2023 г. Помимо проекта Seagreen 1, SSE Renewables также разрабатывает проекты строительства в шотландской акватории Северного моря шельфовых ВЭС Berwick Bank (планируемой мощностью от 1 400 МВт до 2 300 МВт) и ВЭС Marr Bank (планируемой мощностью от 900 МВт до 1 850 МВт), ввод в эксплуатацию которых запланирован в 2027 г. и в 2028 г. соответственно.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission, официальный сайт SSE