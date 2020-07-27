В настоящее время ООО «Режевской кабельный завод» проводит масштабный комплекс мероприятий по развитию линейки кабелей для нужд железнодорожного комплекса.

В июне 2020 г. предприятие успешно освоило технологию производства кабелей местной связи высокочастотных с изоляцией и оболочкой из полиэтилена марок: КСПП, КСПЗП, КСППБ, КСПЗПБ, КСПЗПК, КСППт, КСПЗПт, КСППБт. Кабели предназначены для линий межстанционной и абонентской связи с системами передачи с временным делением каналов и импульсно-кодовой модуляцией со скоростью передачи до 2048 кБит/с при напряжении дистанционного питания до 500 В постоянного тока.

Ещё одним новым видом продукции, освоенным на предприятии, стали кабели связи телефонные шахтные с оболочкой из ПВХ пластиката с грузонесущим тросом марки: КТАПВ, КТАПВТ. Кабели предназначены для организации связи и передачи информации в подземных выработках шахт, характеризующихся высокой влажностью, взрывоопасной атмосферой, воздействием вод щелочного и слабокислого характера, и на поверхности. Кабель используется для монтажа искробезопасных цепей с номинальным напряжением до 200 В постоянного тока или 145 В переменного тока.

В ассортименте предприятия представлены кабели связи, которые могут эксплуатироваться в условиях:

повышенной влажности;

влияния внешних электромагнитных полей;

механического воздействия.

Все представленные конструкции кабеля являются технологически совершенными и разработаны в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.