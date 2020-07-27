Индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко и губернатор Новгородской области Андрей Никитин обсудили перспективы взаимодействия в рамках реализации комплексных инфраструктурных проектов на территории региона.

В ходе встречи стороны рассмотрели возможности сотрудничества в области внедрения цифровых технологий в сферах управления регионом, городского транспорта, образования, здравоохранения и ЖКХ. В числе представленных Ростехом решений – системы фотовидеофиксации, весогабаритного контроля, экомониторинга, защиты информации, автоматизированные рабочие места врачей, а также медицинское оборудование, в том числе предназначенное для противодействия распространения COVID-19.

Также стороны обсудили проект создания в Великом Новгороде Инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай».

«Сегодня мы в сотрудничестве с НовГУ, вузами-партнерами и предприятиями электронной промышленности разрабатываем проект создания Инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай». Эта идея получила одобрение президента РФ Владимира Путина. Основными направлениями деятельности центра станет интеллектуальная электроника в сферах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, медицины, сельского и лесного хозяйства. Создание такого центра при непосредственной поддержке Радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех может стать драйвером инновационного высокотехнологичного развития не только региона, но и страны в целом», – подчеркнул Андрей Никитин.

В рамках мероприятия представители правительства Новгородской области посетили Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике холдинга «Росэлектроника». Предприятие является одним из ведущих российских разработчиков и изготовителей различных типов электромагнитных реле и коммутационной техники. Гостям были представлены новейшие образцы ЭКБ, источники бесперебойного питания, а также комплекс автоматизированного замера сцепления для контроля состояния взлетно-посадочных полос аэродромов.