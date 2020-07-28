16 сотрудников ГК «Москабельмет» отмечены наградами НП «Ассоциация Электрокабель». Символично, что это число совпало с датой подписания наград, которая пришлась на 125-летний предприятия — 16 июня.

Награждение состоялось 23 июля в парадной переговорной административного корпуса ГК «Москабельмет» и прошло в торжественной атмосфере. Нагрудные знаки «Заслуженный работник кабельной промышленности» от НП «Ассоциация Электрокабель», в которое входит ГК «Москабельмет», получили пятеро сотрудников, нагрудные знаки «За вклад в развитие кабельной промышленности» — двое представителей группы компаний. Еще девять человек удостоены почетных грамот.

Награды Ассоциации «Электрокабель», которая объединяет ведущие кабельные заводы России и стран СНГ, учреждены ко Дню работников кабельной промышленности и вручаются тем, кто вносит вклад в развитие, организацию и повышение эффективности производства, создает конкурентоспособную продукцию и внедряет новые технологии.

Встреча прошла при участии заместителя генерального директора НП «Ассоциации Электрокабель» Алексея Каукиайнена, генерального директора Медиахолдинга «Рускабель» Александра Гусева, руководителя пресс-службы «Алюминиевой Ассоциации» Петра Лихолитова.

Генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков открыл встречу словами благодарности: «В том, что мы по многим показателям находимся в авангарде кабельной промышленности, заслуга каждого из вас. Вы творцы нашей славной истории и того, что мы достигаем». Он также отметил важность юбилея группы компаний, а также то, что именно в ее стенах зародился Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной промышленности.

ГК «Москабельмет» выражает благодарность НП «Ассоциация Электрокабель» и всему его руководству за высокую оценку и многолетнее сотрудничество.