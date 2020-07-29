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Банк ДОМ.РФ профинансирует на 299 млн рублей строительство жилья в Костроме

Банк ДОМ.РФ профинансирует на 299 млн рублей строительство жилья в Костроме

29 июля 2020, 13:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ДОМ.РФ
Отрасль: Строительство 

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Банк ДОМ.РФ профинансирует на 299 млн рублей строительство ЖК «Чемпион» в Костроме. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта ГК КФК №1.

По информации пресс-службы, проектное финансирование будет направлено на строительство корпуса № 7. Новостройка высотой девять этажей рассчитана на 171 квартиру.

По словам вице-президента Банка ДОМ.РФ Анны Авдокушиной, банк стремится расширять географию присутствия.

«ЖК «Чемпион» – наш первый проект в Костромской области. Регион обладает значительным потенциалом для наращивания темпов жилищного строительства. Рассчитываем упрочить положение банка в области», – подчеркнула она.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Костромской области по эскроу возводится 25% новостроек (45 тыс. кв. метров). Всего в регионе строится 175 тыс. «квадратов» жилья.

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