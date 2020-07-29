Реализация нескольких этапов строительства Каспийского завода стекловолокна в дагестанском городе Каспийске на инвестиционной площадке "Уйташ" на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР) позволит создать порядка 1,5 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест. Об этом во вторник сообщил министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов, уточнив, что первый этап будет завершен уже в этом году.

Реализация проекта ООО "Каспийский завод стекловолокна" предполагает перенос мощностей махачкалинского завода стекловолокна на территорию инвестиционной площадки "Уйташ" в Каспийске, в 15 км от Махачкалы.

"Мы планируем завершение строительства первого этапа до конца текущего года. При этом этот завод, на наш взгляд, очень перспективный, есть несколько других этапов, последующих, которые в целом нам дадут на этой площадке 1,5 тыс. рабочих мест. По 2020 году на этом заводе "Дагполимер" и заводе стекловолокна мы будем иметь порядка 300 рабочих мест", - сказал он в ходе открытия промышленного комплекса по производству и переработке полиэтиленов (инвестпроект "Производство и переработка полиэтиленов" ООО "Дагполимер") в Каспийске.

По его словам, создаваемые места будут высокотехнологичными, а средняя заработная плата составит 40-50 тыс. рублей.

При этом региональный министр отметил, что для эффективной реализации проекта необходимы дополнительные мощности по электроэнергии и строительство ливневой канализации. "Плюс небольшой отрезок дороги. Мы подготовили предварительную заявку в Фонд развития моногородов, направили. Просим вашей поддержки и содействия в получении средств", - сказал Султанов, обращаясь к первому замглавы Минэкономразвития РФ Михаилу Бабичу, который находится с рабочей поездкой в республике. По словам Султанова, стоимость строительства ливневой канализации оценивается в 160-170 млн рублей.

Реализация проекта ООО "Каспийский завод стекловолокна" рассчитана на 2019-2021 годы, его общая стоимость - 323,9 млн рублей. Проектная мощность предприятия составляет более 2,3 тыс. тонн продукции в год, в ходе реализации проекта предусмотрено создание 185 рабочих мест.